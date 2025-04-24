Что делать с долларом и евро — совет экономиста Сегодня 19:45 — Валюта

Что делать с долларом и евро — совет экономиста

Мировые рынки продолжают с тревогой реагировать на действия Вашингтона. После турбулентной риторики Трампа относительно пошлин, торговли и стратегических альянсов, в повестку дня добавляется еще одна угроза — стабильность доллара. Любое колебание главной резервной валюты мира — это не только вызов для США, но и всей глобальной экономики. Как это отразится на Украине?

Об этом говорил экономист Эдуард Каражия.

По мнению эксперта, мировая экономика давно привыкла к американскому экспорту как дорогому, но надежному. И изменение цены на несколько процентов не изменит глобальный расклад сил. Более того, такие действия только подорвут доверие к самому доллару как к стабильной резервной валюте.

«Есть впечатление, что США хотят повторить модель Китая — девальвировать валюту, чтобы поддержать экспорт. Но американские товары априори дорогие. Сделать их на 5−10% дешевле ничего не изменит», — говорит экономист Эдуард Каражия.

Доллар — до сих пор главная резервная валюта, так что любые манипуляции с его курсом имеют глобальные последствия. Если он начнет девальвировать, пострадают не только Соединенные Штаты. Риски слишком высоки, чтобы допустить эксперименты с курсом.

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Покупать доллар или нет

На фоне таких колебаний эксперты советуют все же следить за курсом валют . Ведь это хороший повод для создания валютной подушки, несмотря ни на что, остается одним из ориентиром на рынке.

«Если у вас есть свободная гривна — не исключайте покупку доллара. Нужно сейчас покупать его, пока он стоит дешевле, потому что я уверен, Соединенные Штаты — это большая страна и большая экономика. Однозначно доллар будет стоить столько, сколько он стоил вчера или позавчера, когда он был на максимуме», — сказал он.

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