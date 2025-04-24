Что делать с долларом и евро — совет экономиста
Мировые рынки продолжают с тревогой реагировать на действия Вашингтона. После турбулентной риторики Трампа относительно пошлин, торговли и стратегических альянсов, в повестку дня добавляется еще одна угроза — стабильность доллара. Любое колебание главной резервной валюты мира — это не только вызов для США, но и всей глобальной экономики. Как это отразится на Украине?
Об этом говорил экономист Эдуард Каражия.
По мнению эксперта, мировая экономика давно привыкла к американскому экспорту как дорогому, но надежному. И изменение цены на несколько процентов не изменит глобальный расклад сил. Более того, такие действия только подорвут доверие к самому доллару как к стабильной резервной валюте.
«Есть впечатление, что США хотят повторить модель Китая — девальвировать валюту, чтобы поддержать экспорт. Но американские товары априори дорогие. Сделать их на 5−10% дешевле ничего не изменит», — говорит экономист Эдуард Каражия.
Доллар — до сих пор главная резервная валюта, так что любые манипуляции с его курсом имеют глобальные последствия. Если он начнет девальвировать, пострадают не только Соединенные Штаты. Риски слишком высоки, чтобы допустить эксперименты с курсом.
Покупать доллар или нет
На фоне таких колебаний эксперты советуют все же следить за курсом валют. Ведь это хороший повод для создания валютной подушки, несмотря ни на что, остается одним из ориентиром на рынке.
«Если у вас есть свободная гривна — не исключайте покупку доллара. Нужно сейчас покупать его, пока он стоит дешевле, потому что я уверен, Соединенные Штаты — это большая страна и большая экономика. Однозначно доллар будет стоить столько, сколько он стоил вчера или позавчера, когда он был на максимуме», — сказал он.
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