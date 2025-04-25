Если доллар продолжит падение: что будет (2 варианта) — Finance.ua

Если доллар продолжит падение: что будет (2 варианта) Сегодня 09:04 — Валюта

Если доллар продолжит падение: что будет (2 варианта)

Снижение интереса мировых инвесторов и центральных банков развитых стран к доллару как средству для расчетов на фондовом и сырьевом рынках на фоне более $36 трлн американского внешнего долга — очень опасный микс для США.

Америка ведь десятилетиями жила за счет такого товарного кредита и притока капиталов инвесторов именно в американские активы и ценные бумаги. Об этом пишет Минфин.

Поэтому падение доверия к американской политике приводит к снижению доверия и к доллару. Происходящее сейчас — это не евро и другие валюты укрепляются по отношению к доллару, а американская валюта слабеет по отношению к валютам других развитых стран.

Вариант 1: евро как новая мировая валюта

На фоне слабеющего доллара евро действительно выглядит потенциальным кандидатом на роль новой мировой валюты. И это, несмотря на то, что экономика ЕС демонстрирует довольно посредственные показатели, а борьба с инфляцией не дала еще желаемых результатов.

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Серьезным «минусом» для экономики ЕС и евровалюты, как возможной новой мировой валюты, можно считать сохранение зависимости от цен на энергоносители, неравномерность экономического развития членов ЕС с очевидными аутсайдерами и лидерами, тянущими основной экономический «воз», а также войну россии против Украины, которая бушует у его границ.

Среди «плюсов» евро можно назвать относительную предсказуемость действий ЕЦБ, планы по активизации ВПК Европы в пределах 800 млрд евро (в том числе и совместно с Украиной), емкий рынок товаров и услуг и уже более 30-летний опыт интеграции членов Евросоюза, что важно для управления на макроэкономическом уровне.

Чтобы сделать евро полномочной мировой альтернативой доллару, Евросоюз должен еще доказать другим странам (особенно ОПЕК, основным золотодобывающим игрокам и главным операторам рынков сырья), что ЕЦБ способен справляться с вызовами, которые сейчас решает Федрезерв. А также пройти проверку на прочность реакций на это фондового и валютного рынков. Пока, в принципе, все это «завязано» на ФРС США и американском фондовом рынке, который в разы больше европейского.

Вариант 2: доллар сохраняет мировое господство

США проходят все «испытания» агрессивной и импульсивной торговой геополитикой Трампа, находят компромисс с основными мировыми игроками, прежде всего с Китаем, прекращают «угнетать всех и вся» и остаются признанным мировым экономическим лидером со стабильной экономической и валютной политикой.

При этом остаются главным мировым арбитром по спорным вопросам между странами и обеспечивают сохранение стабильного и крепкого мирового правопорядка с безопасностью для всех стран. В этой ситуации события вокруг войны рф против Украины и справедливое ее завершение — один из важных экзаменов на мировое лидерство для новой американской администрации. В этом случае доллар остается глобальной мировой валютой, но с более «человеческой» политикой своего эмитента.

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Во всяком случае, война в Украине и тарифные войны изменили мир. И к прежнему формату мирового экономического, валютного и геополитического порядка человечество уже не вернется.

Озвученные некоторыми аналитиками прогнозные уровни в 1,20 доллара за евро уже в ближайшее время я считаю несколько завышенными.

Поэтому Евросоюз и ЕЦБ будут прилагать все усилия для того, чтобы евровалюта не продолжала активно укрепляться к другим валютам — прежде всего доллара.

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