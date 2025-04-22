В ICU объяснили, почему уменьшился спрос на валюту — Finance.ua

В ICU объяснили, почему уменьшился спрос на валюту Сегодня 13:00 — Валюта

В ICU объяснили, почему уменьшился спрос на валюту, www.freepik.com

Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало. НБУ может держать курс стабильным еще долго.

Об этом сообщается с недельного обзора инвесткомпании ICU

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Как отмечается в обзоре, дефицит валюты резко снизился на прошлой неделе благодаря меньшему спросу на валюту. На безналичном рынке чистая покупка валюты сократилась почти на треть — до 185 млн долларов.

По данным инвесткомпании, в розничном сегменте впервые с августа 2023 года продажи валюты превысили покупку, и население продало на 32 млн долларов больше, чем купило.

Продажа валюты преобладала как в наличном, так и безналичном сегментах. Так что в итоге общий дефицит валюты на рынке уменьшился на 57% до 153 млн долларов.

НБУ воспользовался снижением дефицита валюты и снизил интервенции на 41% до 314 млн долларов, сохранив курс гривны к доллару США на уровне 41,39 грн/доллар. Однако из-за дальнейшего роста стоимости евро к доллару ослабил официальный курс гривны к евро на 0,2% до очередного максимума — 47,03 грн/евро, говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, предпраздничная неделя отметилась уменьшением активности бизнес-покупателей валюты и увеличением продажи валюты населением в канун Пасхи. Именно поэтому произошло значительное снижение дефицита валюты, что и способствовало уменьшению интервенций НБУ без существенного влияния на курс гривны.

«В таких условиях у НБУ теперь еще меньше причин для перехода к постепенному ослаблению гривны и при большей международной помощи он может сохранять курс близким к текущему уровню еще долго», — говорится в обзоре.

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