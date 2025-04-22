В ICU объяснили, почему уменьшился спрос на валюту — Finance.ua

В ICU объяснили, почему уменьшился спрос на валюту
Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало. НБУ может держать курс стабильным еще долго.
Об этом сообщается с недельного обзора инвесткомпании ICU.
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Как отмечается в обзоре, дефицит валюты резко снизился на прошлой неделе благодаря меньшему спросу на валюту. На безналичном рынке чистая покупка валюты сократилась почти на треть — до 185 млн долларов.
По данным инвесткомпании, в розничном сегменте впервые с августа 2023 года продажи валюты превысили покупку, и население продало на 32 млн долларов больше, чем купило.
Продажа валюты преобладала как в наличном, так и безналичном сегментах. Так что в итоге общий дефицит валюты на рынке уменьшился на 57% до 153 млн долларов.
НБУ воспользовался снижением дефицита валюты и снизил интервенции на 41% до 314 млн долларов, сохранив курс гривны к доллару США на уровне 41,39 грн/доллар. Однако из-за дальнейшего роста стоимости евро к доллару ослабил официальный курс гривны к евро на 0,2% до очередного максимума — 47,03 грн/евро, говорится в обзоре.
Как отмечают аналитики, предпраздничная неделя отметилась уменьшением активности бизнес-покупателей валюты и увеличением продажи валюты населением в канун Пасхи. Именно поэтому произошло значительное снижение дефицита валюты, что и способствовало уменьшению интервенций НБУ без существенного влияния на курс гривны.
«В таких условиях у НБУ теперь еще меньше причин для перехода к постепенному ослаблению гривны и при большей международной помощи он может сохранять курс близким к текущему уровню еще долго», — говорится в обзоре.
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