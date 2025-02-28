Долар, евро или другие валюты: банкиры советуют, какую валюту выбрать — Finance.ua

Долар, евро или другие валюты: банкиры советуют, какую валюту выбрать Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Долар, евро или другие валюты: банкиры советуют, какую валюту выбрать

Универсальный совет от всех банкиров — диверсифицировать сбережения. Однако немногие из них хотят называть процентное распределение в портфеле. Об этом говорят банкиры, пишет Минфин

«Вклады в валютные депозиты зависят от потребностей клиентов, а также от их планов использования средств», — говорит Сергей Анников из Райффайзен Банка и добавляет, что банк ежемесячно проводит акции по привлечению валютных депозитов с повышенными ставками, чтобы поощрить клиентов.

«Для достижения финансового комфорта целесообразно разделить депозит на равные части: гривна, доллар, евро. Однако при выборе валюты следует ориентироваться на конечную цель. Скажем, для покупки авто или недвижимости лучше накапливать долларовый капитал, а для путешествий по Европе или оплате обучения детей в европейских ВУЗах — инвестировать в евро.

Однако удачное финансовое решение должно обеспечивать защиту от валютных колебаний. Поэтому добиваться финансовой стабильности выгодно, храня средства во всех трех валютах — гривне, долларе и евро", — советует Олег Заяц из Правэкс Банка

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30−40%, если использовать накопленные средства для расчетов в международной торговле. По таким вкладам более выгодны ставки для долгосрочных вкладов, меньшие риски девальвации по сравнению с другими валютами. По мнению Александра Супруновича из Кредобанка , на доллар США можно отвестиесли использовать накопленные средства для расчетов в международной торговле. По таким вкладам более выгодны ставки для долгосрочных вкладов, меньшие риски девальвации по сравнению с другими валютами.

«На евро — 10−20%. Такие вклады выгодны, когда есть расходы или финансовые цели, связанные с ЕС. Польский злотый — 5−10%, если планируете расходы или инвестиции в Польше — обучение, работа, покупки», — объясняет банкир и добавляет: для сохранения позиции гривны на украинском рынке следует сберегать средства и в национальной валюте.

По мнению Николая Войткива из Аккордбанка , оптимальная пропорция в валютной корзине по депозитным вкладам — ​​50% - доллары США, 50% - в евро.

Сергей Гнездилов из Радабанка советует часть сбережений держать в долларах США, вторую — в евро.

«Пропорции частей — по усмотрению вкладчика, поскольку это зависит от текущего курса EUR/USD. Можно купить и другую валюту (например, фунт стерлингов, польский злотый, чешская крона и другие). Но надо понимать, зачем она вам, перспективы ее курса относительно доллара США и евро, и то, что будете хранить вы ее дома или в депозитарной ячейке (то есть не получая хоть каких-то процентов)», — добавляет он.

Другой вариант, который, по его мнению, может выбрать клиент — депозит в золоте. Однако такое предложение может быть актуально для тех клиентов, у кого есть сбережения более 1−2 млн грн, предполагает Сергей Гнездилов.

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«Мы рекомендуем клиентам распределять сбережения между разными валютами и депозитными продуктами, учитывая свои финансовые цели и уровень риска:

Часть средств в гривне — для получения более высокой доходности за счет более привлекательных процентных ставок.

Часть в валюте (доллар США, евро) — для снижения валютных рисков и сохранения стоимости активов.

Распределение между срочными вкладами и вкладами по требованию — это обеспечит как стабильный доход, так и доступность средств в случае необходимости", — говорит Ирина Стрепетова из Сенс Банка.

Ранее писали , что банковская система Украины сохраняет высокий запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц за январь вырос на 0,1% (в январе прошлого года, для сравнения, наблюдалось сокращение этого показателя). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Прошлогодние сезонные оттоки средств не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В результате объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса — на 19%.

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