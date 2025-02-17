НБУ прогнозирует увеличение объемов вкладов клиентов в 2025 году — Finance.ua

НБУ прогнозирует увеличение объемов вкладов клиентов в 2025 году Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

НБУ прогнозирует увеличение объемов вкладов клиентов в 2025 году

Банковская система Украины сохраняет высокий запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц за январь вырос на 0,1% (в январе прошлого года, для сравнения, наблюдалось сокращение этого показателя).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Эта тенденция наблюдалась и в довоенное время», — пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что прошлогодние сезонные оттоки не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В результате объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса — на 19%.

Прогноз на 2025 год

«По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса, объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались на протяжении всего 2024 года. Объем гривневых средств клиентов в банках по состоянию на начало февраля составляет 1,8 трлн грн, с начала полномасштабного вторжения он удвоился», — сообщили в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объем высококачественных ликвидных активов превышает показатели до полномасштабного вторжения.

«В то же время мы рассчитываем, что повышение учетной ставки на 0,5 п. п. в декабре и на 1 п. п. в январе вместе с дифференцированными требованиями к обязательным резервам будут побуждать банки повысить ставки по гривневым депозитам, чтобы обеспечить лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции и поддержать спрос на эти инструменты», — подытожил регулятор.

Как добавил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, объем банковских вкладов в национальной валюте сократился на 3% (на 56,5 млрд грн), достигнув 1826,9 млрд грн. При этом вклады бизнеса снизились на 5,2% (на 56,7 млрд грн), а вклады населения — выросли незначительно (+0,2 млрд грн). Вклады в иностранной валюте увеличились на 1,1% (+0,24 млрд долл.), как за счет предприятий, так и населения.

Относительно оттока депозитов в гривне в январе

«Эта тенденция наблюдается в десяти из одиннадцати последних лет», — заметил Гетманцев.

Такое явление связано с пиковыми расчетами в декабре, в конце года. Поскольку бюджет и частный сектор пытаются максимально закрыть свои расчеты, остатки средств на вкладах в конце года увеличиваются более интенсивно. В частности, только за декабрь 2023 года остатки гривневых вкладов увеличились на 140,4 млрд грн.

График: Даниил Гетманцев

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