До окончания кампании по декларированию за 2023 год осталось несколько дней: в НАПК напомнили сроки — Finance.ua

До окончания кампании по декларированию за 2023 год осталось несколько дней: в НАПК напомнили сроки Сегодня 20:03 — Казна и Политика

До окончания кампании по декларированию за 2023 год осталось несколько дней: в НАПК напомнили сроки

В воскресенье, 31 марта, завершается кампания декларирования за 2023 год.

Об этом напоминает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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«Уже через неделю завершается кампания декларирования за 2023 год. Для упрощения процесса заполнения декларации НАПК реализовало услугу получения личных данных членов семьи декларанта в приложении „Дія“. Таким образом, при формировании справки „Данные для декларации“ декларант получит данные не только относительно себя, но и в отношении членов его семьи», — говорится в сообщении.

Что нужно сделать декларанту для получения информации о членах семьи:

В разделе «Данные для декларации» личного кабинета в Реестре деклараций возле соответствующего отчетного периода, например, за 2023 год, нажать кнопку «Сформировать справку»; В следующем окне «Добавить члена семьи» заполнить данные, указав ФИО, налоговый номер члена семьи и нажать «Сохранить»; Нажмите «Получить данные» напротив каждого члена семьи.

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Далее член вашей семьи получит сообщение в мобильном приложении Дія, в котором в один клик сможет подтвердить принадлежность к членам вашей семьи, согласовать сбор и передачу данных относительно себя для заполнения декларации. При этом в личном кабинете Реестра деклараций вы будете видеть изменение статуса запроса:

«Запрос в процессе обработки» — член семьи еще не подтвердил запрос;

«Не найдено» — член семьи не является пользователем мобильного приложения «Дія» или указан недействительный налоговый номер;

«Согласование получено» — подтверждение члена семьи получено;

«Согласование отклонено» — член семьи отклонил запрос на подтверждение статуса члена семьи;

«Срок действия запроса истек» — член семьи не отреагировал на запрос о подтверждении статуса члена семьи.

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После получения «Согласование получено» для дальнейшего формирования справки нужно нажать «Сформировать справку».

Если вы видите статус «Согласование отклонено» или «Не найдено», вы можете отправить запрос таким членам семьи повторно, но не более трех раз. Если согласование так и не получено, сведения о таком члене семьи следует удалить из перечня. Далее — нажать кнопку «Сформировать справку».

После сбора информации нажмите «Просмотр справки».

Что нужно знать члену семьи, чтобы помочь заполнить декларацию:

Нужно быть авторизованным пользователем мобильного приложения «Дія» и иметь налоговый номер. Необходимо вовремя, в течение 24 часов после получения сообщения, ответить на запрос информации. Если это не сделать, то срок действия запроса истечет. Если вы отклоняете такой запрос или срок его действия истек, декларант не получит данные о вас и вы не поможете заполнить ему декларацию. При этом декларант может отправить запрос повторно, но не более трех раз. В случае подтверждения запроса, НАПК соберет информацию о ваших активах и доходах, а затем передаст их декларанту в его личный кабинет в Реестре деклараций. Информация передается в объемах, необходимых для заполнения декларации согласно форме декларации, поэтому использовать ее для других целей невозможно.

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Справка «Данные для декларации» за соответствующий отчетный период формируется только один раз. Если вы уже сформировали такую ​​справку, то повторно сделать это невозможно.

Справка Finance.ua:

12 марта руководитель Управления проведения полных проверок Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Куликова сообщала, что в Реестр НАПК уже поступило почти 238 тысяч деклараций за 2023 год, что составляет около трети ожидаемого объема;

по закону для определенных категорий декларантов была отсрочена обязанность подавать декларации на 90 дней после завершения или отмены военного положения. Речь идет о военнослужащих, лицах, находящихся на временно оккупированных территориях, декларантах, выполняющих полномочия в зоне активных боевых действий, членах их семей, а также членах ВВК, МСЭК, ВВК, ВКК.

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