Для студентов-медиков и фармацевтов вернули обязательную военную подготовку: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Для студентов-медиков и фармацевтов вернули обязательную военную подготовку: Зеленский подписал закон Сегодня 16:28

Для студентов-медиков и фармацевтов вернули обязательную военную подготовку: Зеленский подписал закон

Для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям возобновили обязательную военную подготовку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Такое решение должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как ранее заявлял председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий, на сегодняшний день всего 5% из них проходят такое обучение.

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Законопроект предусматривает возобновление работы существующих или создание новых кафедр военной подготовки в высших учебных заведениях.

Уже со следующего года планируется, что количество студентов, которые будут проходить военную подготовку по этой программе, составит около 4,3 тысяч с последующим ежегодным ростом.

Что предусматривает документ

Военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов станет обязательной с 2026 года и будет распространяться как на государственные, так и на частные вузы.

Офицерскую подготовку будут проходить все студенты, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Напомним, в начале года правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в учебной программе будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин — добровольной. Речь идет о студентах, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования. Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Однако есть несколько условий, при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки.

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