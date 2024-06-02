Дети-сироты из Украины смогут бесплатно получить паспорта за границей — Finance.ua

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Дети-сироты из Украины смогут бесплатно получить паспорта за границей

Мир
11
Дети-сироты из Украины смогут бесплатно получить паспорта за границей
Дети-сироты из Украины смогут бесплатно получить паспорта за границей
Начато бесплатное оформление документов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся за границей.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Над проектом работал Координационный штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.
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В сообщении Минреинтеграции напоминают, что этот вопрос члены Коордштаба подняли в конце февраля.
Тогда Вице-премьер подчеркнула, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, независимо от места жительства должны получать паспорта гражданина Украины для выезда за границу бесплатно.
Нацсоцслужба совместно с областными военными администрациями и службами по делам детей проработали этот вопрос.
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Законные представители детей уже начали работу по подготовке и подаче пакетов документов в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления паспортов.
Уже сформировали такие пакеты для воспитанников заведений из Днепропетровской и Донецкой областей, а также города Киева, которые в составе заведений переместились за пределы Украины.
Другие области также активно сотрудничают с дипучреждениями в странах пребывания детей с целью скорейшего решения этого вопроса.
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Напомним, опекуны детей, лишенных родительской опеки, могут получить выплаты от государства. Эти деньги можно как откладывать на счет ребенка, пока он сможет сам ими распоряжаться, так и использовать на его нужды (при этом опекуном ежемесячно подается отчет об израсходованных суммах).

Размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека

  • на детей до 6 лет — 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);
  • на детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);
  • на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);
  • ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).
По материалам:
Finance.ua
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