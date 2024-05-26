Як отримати державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку — Finance.ua

Як отримати державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Як отримати державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку

Наразі в сім'ях опікунів та піклувальників проживає майже 46 тис. дітей, тобто троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування живуть сьогодні в родинах опікунів. Для фінансової підтримки таких родин держава надає відповідні виплати.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

на дітей до 6 років - 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

Ця виплата адресується опікуну, але кошти є власністю дитини. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби (при цьому опікуном щотримісяці подається звіт про витрачені суми).

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідно подати наступні документи:

копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму «Дитина не одна», у рамках якої надаватимуть від 6,4 тис. грн до 11,19 тис. грн тим, хто прихистив дітей, які залишилися без батьків.

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