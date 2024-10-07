Десятки млрд грн: МВД оценило дополнительные поступления в бюджет после изменения правил продажи авто — Finance.ua

Десятки млрд грн: МВД оценило дополнительные поступления в бюджет после изменения правил продажи авто Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Десятки млрд грн: МВД оценило дополнительные поступления в бюджет после изменения правил продажи авто

Внедрение обязательной оценки стоимости автомобилей во время комиссионных продаж позволит увеличить поступления в государственный бюджет на десятки миллиардов гривен.

Соответствующие изменения предусматривает постановление, принятое Кабмином 1 октября, сообщает пресс-служба МВД.

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«Из-за действий продавцов, которые при продаже умышленно в десятки раз занижают оценочную стоимость транспортного средства, бюджет Украины недополучает миллионы гривен. Благодаря инициативе МВД Украины и решению Кабинета Министров Украины эта проблема будет решена», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября правительство приняло постановление , согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

«Постановление обязывает торговые организации указывать в договоре купли-продажи реальную стоимость авто, а не заниженную. Если продажа легкового автомобиля не первая в календарном году, а вторая и более — подается соответствующее заявление в произвольной форме относительно фактов продаж транспортных средств в текущем году, к которому прилагается оценка стоимости транспортного средства. Для легковых авто можно подать выписку с сайта Минэкономики, где указана среднерыночная цена транспортного средства. При продаже грузовика нужно подавать только оценку стоимости. Сумма, указанная в оценке, прилагается к договору купли-продажи. С нее уплачивается налог с полученных доходов от продажи транспортных средств плюс 1,5% военного сбора», — объясняет начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык.

По состоянию на сегодняшний день если человек продает первый автомобиль в течение календарного года — он не платит налог на прибыль. Но если в течение календарного года это будет вторая продажа авто — налог составляет 5%. В случае третьего и всех последующих продаж налог на прибыль составит уже 18 процентов. Налог с первой продажи грузового автомобиля составляет 5%, второй и последующих — 18%.

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«Потребность усовершенствовать действующие правила возникла из-за недополучения средств в бюджет. Недобросовестные продавцы, в частности автоплощадки, указывали значительно заниженную стоимость авто, далекую от реальных цифр. Принятое постановление позволит увеличить поступление в государственный бюджет в сотни раз, что составит миллиарды гривен», — рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Как будет контролироваться соблюдение новых правил

Как рассказал Рудык, сейчас происходит доработка реестра для того, чтобы сделать невозможным реализацию транспортных средств с нарушениями норм, предусмотренных постановлением.

Также по этому вопросу ведется сотрудничество с Фондом государственного имущества и Государственной налоговой службой Украины.

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«В случае, если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги. Материалы будут направлены в правоохранительные органы, налоговую службу и Фонд госимущества для принятия соответствующих решений и выяснения обстоятельств», — добавил начальник Главного сервисного центра МВД.

Где получить информацию о новых требованиях

На сайте Главного сервисного центра МВД будет размещена информация по оценке стоимости авто, в каких случаях нужно ее проводить и в какие органы для этого обращаться.

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«Напомню, что оценку стоимости производит Эксперта служба МВД и уполномоченные субъекты оценочной деятельности. Также после официального обнародования Постановления запланирована публикация тематических материалов с разъяснениями изменений на сайте Главного сервисного центра МВД и на официальных страницах социальных сетей», — отметил Рудык.

Как определяется «рыночная стоимость» автомобиля

«Специалисты, которые осуществляют оценку автомобилей, пользуются „Бюллетенем автотовароведа“ — официальным периодическим приложением к „Методике товароведческой экспертизы и оценке колесных транспортных средств“, которое обновляется каждые 2 месяца. На основании данных, указанных в нем, после применения коэффициентов увеличения или уменьшения стоимости — зависит от пробега, условий ухода, хранения, эксплуатации, технического состояния, комплектности, наличия или отсутствия повреждений и т. п. — эксперт определяет „рыночную стоимость“, которую и отмечает в документе об оценке автомобиля», — рассказал Директор ГНИЭКЦ МВД — руководитель Экспертной службы МВД Сергей Крымчук.

Как отметил Крымчук, при регистрации транспортного средства автовладелец, кроме услуги по оценке транспортного средства, может получить еще одну важную услугу от работников Экспертной службы МВД:

«Криминалистическое исследование транспортного средства и сопровождающих его регистрационных документов. Получение этой услуги гарантирует недопущение нарушения имущественных прав граждан, исключает возможность приобретения транспортного средства с поддельными номерами агрегатов, „автомобиля-двойника“ и т. п. , и как следствие — остаться без автомобиля и без денег. Обращаясь в специализированные учреждения и заказывая такие исследования, граждане прежде всего сохраняют собственное спокойствие».

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