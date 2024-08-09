Только треть кандидатов в водители успешно сдают теоретический экзамен с первого раза — Finance.ua

Только треть кандидатов в водители успешно сдают теоретический экзамен с первого раза Сегодня 18:00 — Личные финансы

Только треть кандидатов в водители успешно сдают теоретический экзамен с первого раза

С первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«С начала этого года сервисные центры МВД провели более 50 тысяч теоретических экзаменов по результатам самоподготовки по всей Украине. Из них более 16 800 были успешными с первой попытки. То есть 34% кандидатов в водители, которые самостоятельно подготовились, сдают теоретический экзамен с первого раза» , — сказано в сообщении.

Напомним, что кандидаты в водители, начиная с ноября 2023 года, имеют возможность изучать правила дорожного движения без обязательного обращения в автошколу.

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Чтобы проверить свои знания — пригодится онлайн-тренажер . Он содержит все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.

Для сдачи теоретического экзамена, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, который ведет экзаменационную деятельность. Услуги предоставляются по талонам предварительной записи. Записаться можно через функционал Е-запись или терминал, размещенный в сервисном центре МВД.

С собой нужно взять документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;

идентификационный номер;

медицинскую справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством выбранной категории.

Если теоретический экзамен не сдан, следующая попытка возможна через 10 дней после неудачной. Это время предоставляется для дополнительной подготовки. Стоимость сдачи теоретического экзамена — 250 грн.

Справка Finance.ua:

сервисные центры МВД ужесточили меры контроля за сдачей экзаменов. Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами перекрестной видеофиксации с записью звука: 4 камеры в разных углах и без слепых зон;

на каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена ​​подсистема Face ID. Перед началом экзамена кандидат в водители должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД;

авто сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оснащены четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади.

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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