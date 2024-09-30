В monobank появилась новая функция для водителей — Finance.ua

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В monobank появилась новая функция для водителей

Финтех и Карты
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В monobank появилась новая функция для водителей
В monobank появилась новая функция для водителей
monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский на странице в Telegram.

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«Сегодня мы запустили новую функцию: можете потрясти монобанком на любом из WOGов и оплатить топливо прямо на колонке», — говорится в сообщении.
Так, для быстрой оплаты топлива нужно потрясти телефоном, находясь в приложении, выбрать заправку WOG и подтвердить местонахождение.
После этого выберите вид топлива, номер колонки и необходимое количество литров. Затем появится возможность оплатить, не отходя от машины.
Кроме того, по словам Гороховского, уже есть возможность накапливать бонусы, пользуясь этой функцией. А в скором времени появится и возможность покупать топливо за эти бонусы.
«Кроме того, при первой оплате картой VISA будут дополнительные бонусы за каждый литр топлива», — добавил он.

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Гороховский утверждает, что функция сверхпростая, но значительно экономит время, поскольку теперь не нужно ходить на кассу, стоять и терять время.
Напомним, ранее monobank расширил функционал своего мобильного приложения. Теперь в приложении появилась функция «Будущие платежи». Это позволит пользователям видеть запланированные платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.
Также monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти до одной минуты, заполнив за пользователя все данные.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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