В monobank появилась новая функция для водителей — Finance.ua

В monobank появилась новая функция для водителей Сегодня 16:03 — Финтех и Карты

В monobank появилась новая функция для водителей

monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский на странице в Telegram.

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«Сегодня мы запустили новую функцию: можете потрясти монобанком на любом из WOGов и оплатить топливо прямо на колонке», — говорится в сообщении.

Так, для быстрой оплаты топлива нужно потрясти телефоном, находясь в приложении, выбрать заправку WOG и подтвердить местонахождение.

После этого выберите вид топлива, номер колонки и необходимое количество литров. Затем появится возможность оплатить, не отходя от машины.

Кроме того, по словам Гороховского, уже есть возможность накапливать бонусы, пользуясь этой функцией. А в скором времени появится и возможность покупать топливо за эти бонусы.

«Кроме того, при первой оплате картой VISA будут дополнительные бонусы за каждый литр топлива», — добавил он.

Гороховский утверждает, что функция сверхпростая, но значительно экономит время, поскольку теперь не нужно ходить на кассу, стоять и терять время.

Напомним, ранее monobank расширил функционал своего мобильного приложения. Теперь в приложении появилась функция «Будущие платежи». Это позволит пользователям видеть запланированные платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.

Также monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти до одной минуты, заполнив за пользователя все данные.

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