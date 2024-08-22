Повторная доставка водительского удостоверения: как заказать услугу — Finance.ua

Повторная доставка водительского удостоверения: как заказать услугу Сегодня 14:32 — Личные финансы

Повторная доставка водительского удостоверения: как заказать услугу

Оформить доставку водительского удостоверения можно несколько раз в течение 1 года от даты заказа услуги по обмену водительского удостоверения. Затем документ возвращается в сервисный центр МВД и будет уничтожен.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Иногда случаются ситуации, когда граждане по определенным причинам не успевают забрать заказанный документ. В таких случаях пригодится удобная опция — повторная доставка водительского удостоверения, которая доступна в Кабинете водителя», — сказано в сообщении.

Как воспользоваться сервисом

Для повторного заказа доставки водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером на определенный адрес на территории Украины необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации в разделе «Карточка водителя» будет доступна кнопка «Заказать». Затем заказчик заполняет необходимые анкетные данные, вводит адрес и оплачивает услугу.

Стоимость услуги — 192 грн с НДС на территории Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года в «Дія» появилась возможность заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером домой.

Обменять водительские удостоверения на современный образец можно онлайн и офлайн. Современное водительское удостоверение в форме ID-карты имеет несколько степеней защиты. Оно отражается в «Дія» и Кабинете водителя.

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