Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок — Finance.ua

Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок
Обміняти посвідчення водія на сучасний зразок можна онлайн та офлайн.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін», — сказано в повідомленні.
Сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається в Дії та в Кабінеті водія.
Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо ваше посвідчення водія без терміну дії (має міститись у графі 4b), для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити посвідчення водія.
Щоб обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС, потрібно взяти талон онлайн через е-запису або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час.
З собою взяти такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, що підлягає обміну;
- медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.
Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги.
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Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.
Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:
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