Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок — Finance.ua

Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок

Обміняти посвідчення водія на сучасний зразок можна онлайн та офлайн.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін», — сказано в повідомленні.

Сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається в Дії та в Кабінеті водія.

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Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо ваше посвідчення водія без терміну дії (має міститись у графі 4b), для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити посвідчення водія.

Щоб обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС , потрібно взяти талон онлайн через е-запису або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час.

З собою взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги.

Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.

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