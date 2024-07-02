Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок — Finance.ua

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Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок

Особисті фінанси
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Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок
Як обміняти посвідчення водія на сучасний зразок
Обміняти посвідчення водія на сучасний зразок можна онлайн та офлайн.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін», — сказано в повідомленні.
Сучасне посвідчення водія у формі ID-картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається в Дії та в Кабінеті водія.
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Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов’язковість з 2011 року зазначення терміну дії у посвідченні водія. Якщо ваше посвідчення водія без терміну дії (має міститись у графі 4b), для уникнення непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом, доцільно також оновити посвідчення водія.
Щоб обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС, потрібно взяти талон онлайн через е-запису або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час.
З собою взяти такі документи:
  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);
  • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, що підлягає обміну;
  • медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.
Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги.

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Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.
Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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