Спливає термін дії посвідчень водія на 2 роки: що робити — Finance.ua

Спливає термін дії посвідчень водія на 2 роки: що робити Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Спливає термін дії посвідчень водія на 2 роки: що робити

Перше водійське посвідчення видається на 2 роки, після чого його змінюють на нове, з терміном дії впродовж 30 років.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, водії отримують своє перше посвідчення водія терміном дії лише 2 роки.

За цей час водій має показати свої вміння на практиці та довести наскільки якісно він засвоїв матеріал, не порушуючи правила дорожнього руху. А потім обміняти своє тимчасове посвідчення на постійне, терміном на 30 років.

Читайте також Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія та в Дії - інструкція

Можна замовити або пластикове посвідчення водія, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку. Е-посвідчення дійсне лише на території України.

Де обміняти посвідчення водія:

оффлайн у сервісному центрі МВС;

онлайн у Кабінеті водія;

онлайн у Дії.

Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Читайте також Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС

При обміні посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія є можливість замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може забрати лише власник.

Кому дозволять обміняти посвідчення водія

Обмін посвідчення доступний на наступний день після закінчення строку дії документа.

Обміняти перше посвідчення водія можна у тому випадку, якщо керманич скоїв не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. При чому враховуються навіть порушення у якості пішохода. В іншому випадку, аби отримати новий документ, потрібно знову складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Також враховуються штрафи при автоматичній фото/відеофіксації на власника авто, навіть якщо за кермом був не він. То ж водіям з тимчасовим посвідченням варто призначити належного користувача на своє авто, аби за штрафи відповідав той, хто перебуває за кермом.

Читайте також Як в Україні отримати посвідчення водія вперше — інструкція

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, аби отримати посвідчення, він має пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Під час дії воєнного стану за наявності в особи протермінованого національного посвідчення водія вона допускається до керування транспортними засобами.

Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.