Спливає термін дії посвідчень водія на 2 роки: що робити — Finance.ua

Спливає термін дії посвідчень водія на 2 роки: що робити
Перше водійське посвідчення видається на 2 роки, після чого його змінюють на нове, з терміном дії впродовж 30 років.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, водії отримують своє перше посвідчення водія терміном дії лише 2 роки.
За цей час водій має показати свої вміння на практиці та довести наскільки якісно він засвоїв матеріал, не порушуючи правила дорожнього руху. А потім обміняти своє тимчасове посвідчення на постійне, терміном на 30 років.
Можна замовити або пластикове посвідчення водія, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку. Е-посвідчення дійсне лише на території України.
Де обміняти посвідчення водія:
- оффлайн у сервісному центрі МВС;
- онлайн у Кабінеті водія;
- онлайн у Дії.
Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, що підлягає обміну;
- медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
При обміні посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія є можливість замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур'єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може забрати лише власник.
Кому дозволять обміняти посвідчення водія
Обмін посвідчення доступний на наступний день після закінчення строку дії документа.
Обміняти перше посвідчення водія можна у тому випадку, якщо керманич скоїв не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. При чому враховуються навіть порушення у якості пішохода. В іншому випадку, аби отримати новий документ, потрібно знову складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Також враховуються штрафи при автоматичній фото/відеофіксації на власника авто, навіть якщо за кермом був не він. То ж водіям з тимчасовим посвідченням варто призначити належного користувача на своє авто, аби за штрафи відповідав той, хто перебуває за кермом.
Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, аби отримати посвідчення, він має пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.
Під час дії воєнного стану за наявності в особи протермінованого національного посвідчення водія вона допускається до керування транспортними засобами.
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