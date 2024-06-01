Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС — Finance.ua

Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС
Електронне посвідчення водія і електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у «Дії» — повноцінна альтернатива пластиковим документам. Вони дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Проте електронні документи дійсні лише на території України.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, частими є ситуації, коли громадяни звертаються до сервісних центрів МВС з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку.
Проте такої процедури не передбачено. Для того, аби отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний.
Є три способи замовити обмін посвідчення водія в Україні:
- офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;
- онлайн через Кабінет водія;
- онлайн через застосунок «Дія».
Щоб обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, особі необхідно:
- мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;
- довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- пред’явити посвідчення в «Дії»;
- оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка.
Зазначається, що це коштуватиме орієнтовно 572 гривні. Після обміну громадянину буде виданий документ з новим номером та серією.
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Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Щоб обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на пластикове, людині потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво.
Для отримання послуги особі потрібні наступні документи:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в «Дії».
«Також потрібно буде сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію — орієнтовна вартість 836 гривень», — заявили у ГСЦ.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.
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