Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС — Finance.ua

Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС Сьогодні 21:14 — Особисті фінанси

Як обміняти електронні документи водія: пояснення МВС

Електронне посвідчення водія і електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у «Дії» — повноцінна альтернатива пластиковим документам. Вони дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Проте електронні документи дійсні лише на території України.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

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Зазначається, частими є ситуації, коли громадяни звертаються до сервісних центрів МВС з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку.

Проте такої процедури не передбачено. Для того, аби отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний.

Є три способи замовити обмін посвідчення водія в Україні:

офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок «Дія».

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Щоб обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, особі необхідно:

мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

пред’явити посвідчення в «Дії»;

оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка.

Зазначається, що це коштуватиме орієнтовно 572 гривні. Після обміну громадянину буде виданий документ з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Щоб обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на пластикове, людині потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво.

Для отримання послуги особі потрібні наступні документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в «Дії».

«Також потрібно буде сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію — орієнтовна вартість 836 гривень», — заявили у ГСЦ.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу, що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.

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