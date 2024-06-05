Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія та в Дії - інструкція — Finance.ua

Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія та в Дії - інструкція
Нове посвідчення водія на сучасному бланку можна отримати, не відвідуючи сервісні центри МВС. Посвідчення водія можна обміняти чи відновити онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. До того ж доступне замовлення лише електронного посвідчення без друку пластикового бланку.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Статистика
З початку року сервісні центри МВС видали більш як 373 тисячі посвідчень водія, з них обміняли більше 231 тисячі та відновили у зв’язку з втратою та викраденням майже 32 тисячі водійських документів.
Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія:
- зайти в Кабінет водія;
- обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;
- обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);
- оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);
- перевірити персональні дані;
- поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;
- додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;
- обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур'єром);
- поставити цифровий підпис;
- оплатити послугу;
- слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».
Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.
Як обміняти чи відновити посвідчення водія в Дії:
- перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати «Замінити посвідчення»;
- обрати причину заміни документа;
- підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
- обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове;
- обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур'єром);
- підтвердити або вказати контактні дані;
- підписати заяву;
- сплатити за послугу протягом 10 хвилин;
- слідкувати за статусом заявки й очікувати сповіщення про готовність чи доставку готового посвідчення водія.
Обміняти посвідчення онлайн можливо, якщо в електронній базі достатньо інформації та відображається фото.
Нагадуємо, обміняти чи відновити посвідчення водія можна також у будь-якому сервісному центрі МВС.
Довідка Finance.ua:
- електронне посвідчення водія і електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у «Дії» — повноцінна альтернатива пластиковим документам. Вони дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Проте електронні документи дійсні лише на території України;
- у Верховній Раді готуються прийняти важливі зміни, що стосуються автовласників. Зокрема, профільний комітет рекомендував схвалити законопроєкт № 9504, який стосується доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху;
- в Україні процедура отримання водійського посвідчення є цілком зрозумілою. Проте через велику війну українці знаходяться у різних країнах, де діють особливі правила. Тому іноді отримати права за кордоном може бути набагато складніше.
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