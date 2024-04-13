Як українцям отримати водійське посвідчення в різних країнах світу: правила та умови — Finance.ua

Як українцям отримати водійське посвідчення в різних країнах світу: правила та умови Сьогодні 18:04 — Світ

Як українцям отримати водійське посвідчення в різних країнах світу: правила та умови, Фото: freepik

В Україні процедура отримання водійського посвідчення є цілком зрозумілою. Проте через велику війну українці знаходяться у різних країнах, де діють особливі правила. Тому іноді отримати права за кордоном може бути набагато складніше.

Про те, які правила отримання водійського посвідчення за кордоном пише Visit Ukraine Today.

Отримання водійського посвідчення за кордоном: умови для здачі та особливості навчання у різних країнах світу

У кожній країні правила подачі документів та проходження навчання та іспиту можуть відрізнятися.

Чехія

1. Обов’язкові умови:

бути повнолітнім (віком від 18 років);

мати підтвердження легального перебування в Чехії (статус біженця, постійний чи тимчасовий дозвіл на проживання, студентська чи робоча віза тощо);

знати чеську мову на рівні, достатньому для здачі іспиту.

2. Особливості навчання та іспиту (алгоритм схожий з тим, що діє в Україні):

отримати медичну довідку та подати її в автошколу для зарахування на навчання;

скласти теоретичний іспит чеською мовою;пройти практичне навчання в автошколі (5 теоретичних занять та 14 занять з водіння по 1,5 години);

чеською мовою;пройти практичне навчання в автошколі (5 теоретичних занять та 14 занять з водіння по 1,5 години); скласти практичний іспит та у разі успіху — отримати документ про завершення навчання, на підставі якого протягом тижня оформлюються постійні права водія.

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Німеччина

1. Обов’язкові умови:

вік від 18 років;

легально перебувати в країні;

пройти перевірку зору та курси першої медичної допомоги;



знати базовий набір слів німецькою мовою для здачі практичної частини іспиту (або мати можливість запросити синхронного перекладача) та одну з доступних на вибір мов для теорії (теоретичний іспит можна скласти на німецькій, англійській, французькій, італійській, польській, португальській, грецькій, румунській, російській, хорватській, іспанській, турецькій та арабській мовах).



2. Особливості навчання та іспиту:

пройти мінімум 14 годин теорії;

кількість спроб на здачу теорії обмежена: 3 спроби з інтервалом 2 тижні (обов'язкове відвідування двох додаткових занять, якщо не здали під час спроби), після невдалої третьої наступна спроба — за 3 місяці (якщо після перерви у 3 місяці знову не вдасться скласти іспит за 3 спроби — необхідно пройти медико-психологічне обстеження MPU, після нього дається ще дві спроби);



обмежена: 3 спроби з інтервалом 2 тижні (обов'язкове відвідування двох додаткових занять, якщо не здали під час спроби), після невдалої третьої наступна спроба — за 3 місяці (якщо після перерви у 3 місяці знову не вдасться скласти іспит за 3 спроби — необхідно пройти медико-психологічне обстеження MPU, після нього дається ще дві спроби); практика починається після проходження щонайменше 50% теорії;



починається після проходження щонайменше 50% теорії; якщо спроба складання практичного іспиту закінчилась невдачею — учень зобов’язаний відвідати ще 10 практичних занять, обмежень на кількість спроб немає, але між ними має бути перерва не менше ніж у 2 тижні.



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Нідерланди

1. Обов’язкові умови:

мати громадянство або дозвіл на проживання у країні (українці, що отримали тимчасовий захист, не можуть здати на права у Нідерландах);

вік старше 16 років, але керувати автомобілем без нагляду можна лише з 18 років;



знати нідерландську мову.



2. Особливості навчання та іспиту:

пройти медичний огляд, теорію та практику в автошколі;

теоретичний іспит складається з 65 запитань (25 з них належать до розділу «розпізнавання небезпеки» — людина має лише 8 секунд, щоб оцінити фотографію складного дорожнього середовища та вказати свої дії);



складається з 65 запитань (25 з них належать до розділу «розпізнавання небезпеки» — людина має лише 8 секунд, щоб оцінити фотографію складного дорожнього середовища та вказати свої дії); практичний іспит ініціювати може тільки автошкола.



У виданні зауважують, що у Нідерландах 48% учасників іспитів не складають письмовий або практичний екзамен протягом року, тому що тут дуже складно та дорого отримати водійське посвідчення.

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Велика Британія

1. Обов’язкові умови:

вік від 17 років;

не мати медичних протипоказань для керування авто та дефектів зору (при порушеннях більше ніж 0,5 діоптрії носити окуляри або лінзи);



легально проживати в країні понад 185 днів.



2. Особливості навчання та іспиту:

автошкіл у ВБ немає, перш ніж почати практичні заняття потрібно отримати тимчасові права (які дозволяють їздити з інструктором або людиною старше 21 року, яка має водійське посвідчення);

після можна починати вивчати теорію, відпрацьовувати практику та записуватись на здачу іспитів (час очікування не менше 5 тижнів);



теорія: 50 питань + 14 кліпів, що моделюють небезпечні дорожні ситуації (на обидві частини є 57 хвилин);



50 питань + 14 кліпів, що моделюють небезпечні дорожні ситуації (на обидві частини є 57 хвилин); після успішної здачі теорії, водій отримує сертифікат (дійсний два роки), необхідний для здачі практики;



практика: перевірка зору, два питання щодо конструкції авто, керування протягом 40 хвилин за вказівками + 10 хвилин незалежного водіння із пункту, А в пункт Б (допускається до 15 незначних помилок).



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Португалія

1. Обов’язкові умови:

вік від 17 років;

легальне перебування в країні понад 6 місяців (резидентство);



наявність довідки від сімейного лікаря щодо відповідності зору та психічного стану для водіння ТЗ;



знання португальської мови (для навчання в автошколі).



2. Особливості навчання та іспиту:

для початку навчання треба обрати автошколу, подати документи та дочекатися отримання ліцензії з IMT (Instituto Mobilidade e Dos Transportes), запит на яку робить автошкола (термін отримання близько 2-х тижнів);

для допуску до екзаменів : 28 обов’язкових годин теорії + 32 години практичних занять;



: 28 обов’язкових годин теорії + 32 години практичних занять; теоретичний іспит можна здати рідною мовою (потрібен офіційний запит в IMT від автошколи для перекладу), водіння можливе португальською або англійською мовами.



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Іспанія

1. Обов’язкові умови:

резидентство в країні (NIE (Número de Identificación de Extranjero) — ідентифікаційний номер, який присвоюється нерезидентами Іспанії);

знання іспанської мови;

повноліття;

медичний сертифікат, що підтверджує позитивний результат проходження психофізіологічного тесту.



2. Особливості навчання та іспиту:

відвідування автошколи для теоретичного іспиту не обов’язкове, записатись на іспит можна після сплати держмита у Jefatura Provincial de Trafico за місцем реєстрації;

допускається 3 помилки при складанні теорії ;

; для здачі практичного іспиту потрібно пройти уроки з водіння в автошколі;

під час практичного іспиту в авто одночасно знаходяться 3−4 учні, які змінюють один одного за кермом.

Франція

1. Обов’язкові умови:

вік від 17 років;

підтвердження легального перебування у країні та адреси проживання, медична довідка.

2. Особливості навчання та іспиту:

обов’язковий курс в автошколі: 13 годин практики + 5 годин водіння на симуляторах;

нескладений іспит тягне за собою обов’язковий повторний курс навчання в автошколі, при цьому вартість наступного іспиту буде дорожче за попередній.



США

1. Обов’язкові умови (можуть відрізнятися залежно від штату, тому потрібно перевіряти правила за місцем проживання):

вік від 16 років;

підтвердження легального перебування в країні та місця проживання, медична довідка про стан здоров’я, номер соціального страхування, форма I-94;



знання англійської мови.

2. Особливості навчання та іспиту:

для навчання треба отримати безплатний посібник (в офісі DMV або самостійно звантажити з інтернету), іноді необхідно пройти обов’язкові лекцію або мінікурс та отримати сертифікат для запису на проходження іспитів, у штаті Вашингтон обов’язковим є відвідування навчального курсу (30 годин + 6 годин практики);

теорію здають в офісі DMV на комп’ютері (15−40 питань залежно від штату);



здають в офісі DMV на комп’ютері (15−40 питань залежно від штату); для здачі практики потрібно отримати тимчасовий дозвіл на водіння (Learner's permit) та відточити навички водіння з інструктором (у деяких штатах уроки з професійним викладачем є обов’язковими) або людиною, яка має американські права більше 3-х років (наприклад родичем);



потрібно отримати тимчасовий дозвіл на водіння (Learner's permit) та відточити навички водіння з інструктором (у деяких штатах уроки з професійним викладачем є обов’язковими) або людиною, яка має американські права більше 3-х років (наприклад родичем); одразу після іспиту з теорії можна записатись на практичний екзамен (здавати можна на власній машині, або на автівці офісу DMV).



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