Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи — Finance.ua
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Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

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Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи
Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи
Міжнародна доставка посвідчення водія доступна ще у 5 країн світу.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
«Міжнародна доставка посвідчення водія вже у 27 країнах Європи. Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії», — написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці у Telegram.
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Послуга міжнародної доставки посвідчення водія за кордон доступна в Кабінеті водія. Ця опція актуальна для тих кермувальників, які мають намір обміняти своє посвідчення, отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Як скористатись послугою

Щоб замовити доставку посвідчення водія, необхідно зайти в Кабінет водія та авторизуватись. Після цього виконати такі дії:
  • вказати причину обміну посвідчення;
  • обрати міжнародну доставку;
  • ввести адресу отримання замовлення;
  • сплатити за послугу.
Заявка надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Після виготовлення, готовий документ забирає ДП «Інфотех» та передає його Укрпошті. А поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу.
Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.
Орієнтовна вартість — близько 1300 грн — за бланк та адмінпослугу незалежно від країни та міста отримання.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародна доставка посвідчення водія почала діяти з 16 жовтня 2023 року;
  • з початку запуску нею вже скористалися понад 5 тисяч осіб;
  • окрім Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії, доставку посвідчення можна замовити ще у 22 країни: Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Словенію, Румунію, Хорватію, Чорногорію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Італію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину, Австрію, Бельгію, Швейцарію та Іспанію.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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