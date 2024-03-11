Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи — Finance.ua

Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати водійське посвідчення вже у 27 країнах Європи

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна ще у 5 країн світу.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Міжнародна доставка посвідчення водія вже у 27 країнах Європи. Відсьогодні ця послуга доступна також у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії», — написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці у Telegram.

Послуга міжнародної доставки посвідчення водія за кордон доступна в Кабінеті водія . Ця опція актуальна для тих кермувальників, які мають намір обміняти своє посвідчення, отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Як скористатись послугою

Щоб замовити доставку посвідчення водія, необхідно зайти в Кабінет водія та авторизуватись. Після цього виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Заявка надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Після виготовлення, готовий документ забирає ДП «Інфотех» та передає його Укрпошті. А поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу.

Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.

Орієнтовна вартість — близько 1300 грн — за бланк та адмінпослугу незалежно від країни та міста отримання.

Довідка Finance.ua:

міжнародна доставка посвідчення водія почала діяти з 16 жовтня 2023 року;

з початку запуску нею вже скористалися понад 5 тисяч осіб;

окрім Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії, доставку посвідчення можна замовити ще у 22 країни: Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Словенію, Румунію, Хорватію, Чорногорію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Італію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину, Австрію, Бельгію, Швейцарію та Іспанію.

Нагадаємо, що без Зеленої картки перетин кордону на власному авто неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.