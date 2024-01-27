Де за кордоном обміняти водійське посвідчення українського зразка — Finance.ua

Де за кордоном обміняти водійське посвідчення українського зразка Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

Де за кордоном обміняти водійське посвідчення українського зразка

Українські біженці, які проживають за кордоном, сьогодні можуть запросто обміняти або отримати будь-який державний документ, зокрема водійське посвідчення. Розповідаємо, в яких країнах можна обміняти права і що для цього потрібно.

Правила обміну водійських прав

Зазначимо, що обміняти цей документ можна лише в тому разі, коли у посвідчення спливає термін придатності, або якщо водій змінює ім'я/прізвище, а також у разі втрати документа та його пошкодження.

Водії можуть замінити документ на інший, який видається терміном на 30 років. Це також стосується і водіїв, які хочуть обміняти перші водійські права після закінчення терміну дії. Такий обмін відбувається без складання іспитів, але за умови, що за два роки ви не скоїли більше двох дрібних порушень ПДР і за відсутності ДТП з жертвами.

Які документи потрібні для заміни

Важливо врахувати, що при подачі документів на оформлення обов’язково необхідно надати попереднє посвідчення водія. Тому отримати посвідчення при втраті за кордоном не можна.

Перелік документів:

— паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;

— довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

— старе водійське посвідчення;

— документ, що підтверджує зміну прізвища, імені (у разі зміни особистих даних).

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Де обміняти українські водійське посвідчення

Польща

• Варшава: Jerozolimskie 179, поверх +2 у ТЦ «Blue City»;

• Вроцлав: plac Grunwaldzki 22, 50−363 (Пасаж Грюнвальдський 0 поверх);

• Краків: Pawia 5, 31−154 Kraków (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);

• Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415, 80−309 Gdańsk.

З графіком роботи в кожному з цих міст можна ознайомитися за посиланням

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 455 злотих.

Німеччина

• Берлін: Am Treptower Park 14, 12 435 Berlin, 2 поверх;

• Кельн: Händelstraße 25−29, 50 674 Köln.

Графік роботи центру: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 95 євро.

Іспанія

• Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051.

• Валенсія: Estación del Nord, станція метро Xàtiva, Valencia, 46 007.

Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 95 євро.

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Чехія

• Прага: Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4.

Графік роботи: понеділок — субота, з 8:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 2310 чеських крон.

Словаччина

• Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (ТЦ Ниви -1 поверх, територія автостанції).

Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 95 євро.

Італія

• Мілан: ТЦ «Фіордалісо» Віа Е. Куріел, 25

Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 95 євро.

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Туреччина

• Стамбул: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг біля ТЦ «Аеропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul).

Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.

Вартість видачі або обміну водійського посвідчення становить 515 гривень. Сама вартість послуги підприємства становить 3150 гривень, а збір пакета документів 395 турецьких лір.

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