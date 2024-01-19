Українці можуть замовити посвідчення водія ще у 5 країнах: як скористатись і скільки це коштує — Finance.ua
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Українці можуть замовити посвідчення водія ще у 5 країнах: як скористатись і скільки це коштує

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Українці можуть замовити посвідчення водія ще у 5 країнах: як скористатись і скільки це коштує
Українці можуть замовити посвідчення водія ще у 5 країнах: як скористатись і скільки це коштує
З п’ятниці, 19 січня, запускається міжнародна доставка посвідчення водія ще у 5 країн: Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.
Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.
«За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі. Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів», — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Як отримати послугу

Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:
  1. вказати причину обміну посвідчення;
  2. обрати міжнародну доставку;
  3. ввести адресу отримання замовлення;
  4. сплатити за послугу.
Далі заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП «ІНФОТЕХ» та передає Укрпошті. Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Вартість послуги

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 515 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть — 960 грн.
Раніше Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Від водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу діючого зразка, нові водійські права та свідоцтва будуть відрізнятися додатковими елементами захисту.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародна доставка посвідчення водія доступна у такі країни Європи: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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