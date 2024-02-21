Іспит на водійське посвідчення у Польщі можна скласти українською мовою — Finance.ua

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Іспит на водійське посвідчення у Польщі можна скласти українською мовою

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Іспит на водійське посвідчення у Польщі можна скласти українською мовою
Іспит на водійське посвідчення у Польщі можна скласти українською мовою
Із 2024 року теоретичний іспит на водійське посвідчення можна складати українською мовою. У яких містах вже можна скористатися цією послугою — розповідає yavp.pl.
Можливість скласти теоретичний іспит на водійські права категорії B українською мовою запровадили в Малопольському осередку дорожнього руху (MORD). Такий варіант доступний у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.
Очікується, що попит на екзамен українською мовою буде значним, бо чимало українців відкладали проходження теоретичного курсу, поки тести не будуть доступні рідною мовою.
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«Якби українська мова не була введена, вони б складали тести польською мовою. Це — подарунок для них, бо їм тепер буде легше. Хвилю ми очікуємо через кілька місяців, коли нові люди пройдуть теоретичний курс», — зазначає директор відділу MORD у Тарнові Павел Гургул.
За його словами, під час практичного іспиту українці, які хочуть отримати водійські права, мають можливість користуватися перекладачем. Але цим правом мало хто користується, бо вказівки екзаменатора зрозумілі навіть для людей з базовим знанням польської мови.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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