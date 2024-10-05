На какие изменения в международном страховании «Зеленая карта» следует обратить внимание водителям — Finance.ua

На какие изменения в международном страховании «Зеленая карта» следует обратить внимание водителям Сегодня 10:17 — Технологии&Авто

На какие изменения в международном страховании «Зеленая карта» следует обратить внимание водителям, Фото: freepik

С началом 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования.

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Международное обязательное страхование «Зеленая карта» является ключевым инструментом защиты водителей во время путешествий за границу.

«Динамичное развитие рынка и цифровизация стимулируют изменения, призванные усовершенствовать систему страхования», — отметили в МТСБУ.

О каких изменениях стоит водителям следует знать заранее

1. Свободное ценообразование по договорам «Зеленая карта». Страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования «Зеленая карта».

Это позволит компаниям основывать цены на внутренних оценках рисков и рыночных условиях.

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Для водителей это означает возможность сравнивать предложения на рынке и выбирать наиболее выгодные варианты.

2. Действие договоров международного страхования будет начинаться не ранее следующего дня после их заключения. С 1 января 2025 года вступает в силу новое правило: договоры международного страхования будут действовать не ранее следующего дня после их заключения.

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Водители должны будут заранее планировать оформление страхования перед поездкой за границу.

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Если информация о договоре не будет внесена в Единую централизованную базу данных (ЦБД), сертификат может быть признан недействительным.

Ранее водители могли оформить «Зеленую карту» непосредственно перед пересечением границы, но новые правила сделают это невозможным.

3. Переход на электронный формат «Зеленой карты». С 2025 года внедряется электронный формат «Зеленой карты», который будут признавать все страны-члены системы.

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Водители смогут предъявлять сертификат в цифровом виде, сохраняя его в PDF-файле на мобильном устройстве.

Это упростит проверки и поможет избежать подделки документов. Равномерно планируется отказ от печатных версий сертификатов.

В МТСБУ отметили, что эти изменения не только упростят жизнь водителям, но и сделают систему международного страхования более прозрачной, современной и защищенной от мошенничества.

Напомним, 1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление , согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.

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