Тонировка авто: за что можно получить штраф — Finance.ua

Тонировка авто: за что можно получить штраф Сегодня 08:24 — Личные финансы

Тонировка авто: за что можно получить штраф, freepik

Водители часто пытаются любыми методами защитить свой автомобиль. Один из таких — тонировка стекла. Да, иногда его наличие служит сугубо для «крутости», как полагают некоторые, но все же основное его призвание — именно защита. Несмотря на это, далеко не любая тонировка стекла разрешена. Как следствие это может привести к штрафу или даже лишению права вождения на определенное время.

В Украине запрещается использовать зеркальные тонировочные пленки на автомобильных стеклах. Их светопропускаемость не соответствует нормам и может серьезно снижать видимость на дороге.

В целом согласно действующим Правилам дорожного движения пропускание света лобовым стеклом должна составлять не менее 75% от общего светового потока. Для переднего бокового стекла это значение чуть ниже — 70%. Для задних окон авто никаких ограничений нет.

Как следствие, нарушение этих норм карается штрафом в 340 гривен за первый случай. Если в течение года правонарушение повторится, водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Относительно зеркальной тонировки стекла такой вид тонировки абсолютно запрещен в Украине. Размер штрафа за первое нарушение составляет 340 грн, а за повторное нарушение сумма увеличивается до 8 500 грн.

Несмотря на это, во многих странах Европы существуют свои регуляции уровня тонирования окон автомобилей. Перед проведением тонирования важно ознакомиться с местными законами во избежание штрафов и других правовых последствий.

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