Тонировка авто: за что можно получить штраф — Finance.ua
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Тонировка авто: за что можно получить штраф

Личные финансы
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Тонировка авто: за что можно получить штраф
Тонировка авто: за что можно получить штраф, freepik
Водители часто пытаются любыми методами защитить свой автомобиль. Один из таких — тонировка стекла. Да, иногда его наличие служит сугубо для «крутости», как полагают некоторые, но все же основное его призвание — именно защита. Несмотря на это, далеко не любая тонировка стекла разрешена. Как следствие это может привести к штрафу или даже лишению права вождения на определенное время.
Об этом говорится в статье Finance.ua С какой тонировкой авто можно выезжать за границу.
В Украине запрещается использовать зеркальные тонировочные пленки на автомобильных стеклах. Их светопропускаемость не соответствует нормам и может серьезно снижать видимость на дороге.
В целом согласно действующим Правилам дорожного движения пропускание света лобовым стеклом должна составлять не менее 75% от общего светового потока. Для переднего бокового стекла это значение чуть ниже — 70%. Для задних окон авто никаких ограничений нет.
Как следствие, нарушение этих норм карается штрафом в 340 гривен за первый случай. Если в течение года правонарушение повторится, водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.
Относительно зеркальной тонировки стекла такой вид тонировки абсолютно запрещен в Украине. Размер штрафа за первое нарушение составляет 340 грн, а за повторное нарушение сумма увеличивается до 8 500 грн.
Несмотря на это, во многих странах Европы существуют свои регуляции уровня тонирования окон автомобилей. Перед проведением тонирования важно ознакомиться с местными законами во избежание штрафов и других правовых последствий.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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