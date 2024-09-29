Передача авто в финлизинг: кто является плательщиком транспортного налога — Finance.ua

Передача авто в финлизинг: кто является плательщиком транспортного налога
Если легковой автомобиль передается в финансовый лизинг, плательщиком транспортного налога выступает лизингодатель.
Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Киевской области.
Отмечается, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, выпущенные не более пяти лет назад, имеющие среднерыночную стоимость более 375 размеров минимальной зарплаты, определенной на 1 января налогового года.
Когда нужно подавать налоговую декларацию
Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, являющиеся объектами налогообложения.
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Юридические лица обязаны самостоятельно исчислять сумму налога на 1 января отчетного года и подавать налоговую декларацию по месту регистрации объекта налогообложения до 20 февраля по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 10.04.2015 № 415.
Что такое финансовый лизинг
Финансовый лизинг — хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, являющееся основным средством и приобретенное или изготовленное лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом владения и пользования объектом.
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Термины «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ тождественны.
Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре;
- балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга на момент окончания действия лизингового договора, предусмотренного таким договором, составляет не более 25% первоначальной стоимости цены такого объекта лизинга, действующего на начало срока действия лизингового договора;
- сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга к моменту заключения такого договора, равна первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее;
- имущество, которое передается в лизинг, изготовленное по заказу лизингополучателя и после окончания действия лизингового договора не может быть использовано другими лицами, кроме лизингополучателя, исходя из его технологических и качественных характеристик.
Так, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг, плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо — владелец транспортного средства).
Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога производится с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
Напомним, в августе украинцы приобрели новых легковых авто почти на 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в прошлом году, и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
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