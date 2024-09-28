Трудоустроенные украинцы в Германии могут вернуть переплаченные налоги: что нужно знать — Finance.ua

Трудоустроенные украинцы в Германии могут вернуть переплаченные налоги: что нужно знать Сегодня 11:12 — Мир

Трудоустроенные украинцы в Германии могут вернуть переплаченные налоги: что нужно знать

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы нашли защиту в Европе, в частности в Германии, где на конец июля 2024 года проживало более 1,1 миллиона украинских беженцев. Упрощенный доступ к рынку труда открыл новые возможности, но вызвал ряд вопросов, ведь система налогообложения в стране имеет свои особенности.

Об этом пишет издание visitukraine.today.

Отмечается, что вполне привычный для европейцев возврат излишне уплаченных налогов, у украинцев чаще вызывает недоразумение, ведь большинство не знает о своих возможностях.

Декларация о доходах

В Германии каждый работник платит налоги через своего работодателя, а в конце года имеет возможность подать декларацию о доходах.

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Это документ, в котором указывается весь доход, а также уплаченные налоги. В 9 из 10 случаев сумма уплаченных налогов выше необходимой, что дает возможность получить возмещение.

Обязательно подавать декларацию

Если вы работали в Германии более 183 дней в течение года, подача декларации обязательна. Если меньше — вы можете сами решить, подавать ли декларацию.

Однако важно понимать, что подача декларации позволяет получить не только возврат налога, но и дополнительные льготы, такие как «детские деньги» на детей до 18 лет или до 25 лет, если они не имеют постоянного источника дохода или находятся на учебе.

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В то же время многие украинцы, которые сейчас работают в Германии, опасаются, что подача налоговой декларации может привести к дополнительным расходам, потере социального пособия или окажется мошенничеством.

Некоторые считают, что компании, которые помогают с возвратом налогов, просто пытаются получить их деньги.

Однако важно знать, что процесс возврата налогов полностью законен, не влияет на условия получения финансового пособия, и украинцы имеют такие же права, как и немецкие граждане.

Как вернуть налоги

Каждый работающий в Германии имеет право подать декларацию о доходах и получить возврат части уплаченных налогов.

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По средним подсчетам, сумма возмещения в 2024 году составляет около 1072 евро. Рассчитать приблизительную сумму возврата можно через специальный калькулятор.

Чтобы подать декларацию, украинцам нужны базовые знания немецкого языка, но даже если их нет, существуют специализированные компании, которые могут помочь.

Напомним, в Германии статуса временной защиты лишились около четверти миллиона украинских беженцев.

За последние 10 лет объем денежных переводов иностранцев из Германии в свои страны вырос более чем вдвое. Немецкая информационная служба Mediendienst Integration приводит обновленные данные Бундесбанка ФРГ.

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