Сколько стоят квартиры в городах Германии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоят квартиры в городах Германии

Мир
61
Сколько стоят квартиры в городах Германии
Сколько стоят квартиры в городах Германии
Самые дорогие квартиры и дома в самых крупных городах: Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кельне, Штутгарте, Висбадене, Аугсбурге, Дюссельдорфе и т. д.
Об этом свидетельствуют данные Immowelt.de.
Как и в большинстве стран, стоимость недвижимости в Германии зависит от многих различных факторов: типа недвижимости, местоположения, размера, экологических и экономических факторов и т. п.
Как говорится на портале Immowelt. de, средняя стоимость за «квадрат» недвижимости по состоянию на начало 2024 года составляла:
  • 3 112 евро — для квартир (Wohnungen Preis);
  • 2 742 евро — для домов (Häuser Preis).
Сколько стоят квартиры в городах Германии
В сентябре средняя цена одного метра недвижимости в Германии составляет 3 000 евро.

«Однушки»

Средняя стоимость однокомнатных квартир в самых «дорогих» городах Германии составляет:
  • Мюнхен — от 140 000 евро (37,2 кв. м) до 399 000 евро (32 кв. м);
  • Гамбург — от 80 000 евро (26 кв. м) до 420 000 евро (38 кв. м);
  • Франкфурте-на-Майне — от 89 900 евро (24,7 кв. м) до 29 4900 евро (31 кв. м);
  • Берлин — от 77 500 евро (32,3 кв. м) до 39 8000 (38 кв. м);
  • Кёльн — от 43 500 евро (29 кв. м) до 320 000 (37,7 кв. м).
Сколько стоят квартиры в городах Германии

Двухкомнатные квартиры

Цены на двухкомнатные квартиры могут составлять в среднем:
  • Мюнхен — от 260 000 евро (43 кв. м) до 989 000 евро (53 кв. м);
  • Гамбург — от 132 000 евро (56 кв. м) до 795 000 евро (70 кв. м);
  • Франкфурт-на-Майне — от 155 000 евро (57 кв. м) до 486 000 евро (50,1 кв. м);
  • Берлин — от 108 000 евро (47,7 кв. м) до 675 000 евро (37 кв. м);
  • Кёльн — от 60 000 евро (40 кв. м) до 697 000 евро (72,1 кв. м).

Трехкомнатные квартиры

Средняя стоимость трехкомнатных квартир:
  • Мюнхен — от 290 000 евро (79 кв. м) до 2 900 000 евро (157,1 кв. м);
  • Гамбург — от 149 000 евро (66,3 кв. м) до 4 200 000 евро (172 кв. м);
  • Франкфурт-на-Майне — от 165 500 евро (85 кв. м) до 1 685 000 евро (121 м);
  • Берлин — от 130 000 евро (92 кв. м) до 3 190 000 евро (180 кв. м);
  • Кёльн — от 99 000 евро (72 кв. м) до 2 257 000 евро (175,04 кв. м).

Справка Finance.ua:

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.