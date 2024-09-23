Сколько стоят квартиры в городах Германии — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в городах Германии Сегодня 20:02 — Мир

Сколько стоят квартиры в городах Германии

Самые дорогие квартиры и дома в самых крупных городах: Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кельне, Штутгарте, Висбадене, Аугсбурге, Дюссельдорфе и т. д.

Об этом свидетельствуют данные Immowelt.de

Как и в большинстве стран, стоимость недвижимости в Германии зависит от многих различных факторов: типа недвижимости, местоположения, размера, экологических и экономических факторов и т. п.

Как говорится на портале Immowelt. de, средняя стоимость за «квадрат» недвижимости по состоянию на начало 2024 года составляла:

3 112 евро — для квартир (Wohnungen Preis);

2 742 евро — для домов (Häuser Preis).

В сентябре средняя цена одного метра недвижимости в Германии составляет 3 000 евро.

«Однушки»

Средняя стоимость однокомнатных квартир в самых «дорогих» городах Германии составляет:

Мюнхен — от 140 000 евро (37,2 кв. м) до 399 000 евро (32 кв. м);

Гамбург — от 80 000 евро (26 кв. м) до 420 000 евро (38 кв. м);

Франкфурте-на-Майне — от 89 900 евро (24,7 кв. м) до 29 4900 евро (31 кв. м);

Берлин — от 77 500 евро (32,3 кв. м) до 39 8000 (38 кв. м);

Кёльн — от 43 500 евро (29 кв. м) до 320 000 (37,7 кв. м).

Двухкомнатные квартиры

Цены на двухкомнатные квартиры могут составлять в среднем:

Мюнхен — от 260 000 евро (43 кв. м) до 989 000 евро (53 кв. м);

Гамбург — от 132 000 евро (56 кв. м) до 795 000 евро (70 кв. м);

Франкфурт-на-Майне — от 155 000 евро (57 кв. м) до 486 000 евро (50,1 кв. м);

Берлин — от 108 000 евро (47,7 кв. м) до 675 000 евро (37 кв. м);

Кёльн — от 60 000 евро (40 кв. м) до 697 000 евро (72,1 кв. м).

Трехкомнатные квартиры

Средняя стоимость трехкомнатных квартир:

Мюнхен — от 290 000 евро (79 кв. м) до 2 900 000 евро (157,1 кв. м);

Гамбург — от 149 000 евро (66,3 кв. м) до 4 200 000 евро (172 кв. м);

Франкфурт-на-Майне — от 165 500 евро (85 кв. м) до 1 685 000 евро (121 м);

Берлин — от 130 000 евро (92 кв. м) до 3 190 000 евро (180 кв. м);

Кёльн — от 99 000 евро (72 кв. м) до 2 257 000 евро (175,04 кв. м).

Справка Finance.ua:

Германия входит в топ-10 стран Европы с самыми высокими зарплатами. Средний показатель з.п. в этой стране — 3 812 евро.

В Германии статус временной защиты потеряли около четверти миллиона украинских беженцев.



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