Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам — Finance.ua
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Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам

Технологии&Авто
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Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам
Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам
Автострахование является важнейшей составляющей автомобильной инфраструктуры в любой стране. Германия — не исключение. Finance.ua рассказывает, что нужно знать об автостраховании в этой стране.
В Германии существует три вида страхования:
  • Haftpflicht (полис гражданской ответственности);
  • Teilkasko (возмещение некоторых видов ущерба, например угон, повреждение в результате стихийных бедствий, пожара и т. п.);
  • Vollkasko (полное возмещение, аналог полного каско).
Если первый вариант автострахования обязателен, то два других оформляются исключительно по желанию водителя. То есть, как видим, здесь полное соответствие с тем, что есть в Украине, хотя определенные отличия все же есть.
Разница заключается в том, что в отличие от большинства стран отсутствие Haftpflicht в Германии считается не административным правонарушением, а уголовным. Таким образом, сесть за решетку из-за отсутствия немецкой автогражданки вполне возможно.
Кроме лишения свободы можно еще и получить немалый штраф, размер которого достигает от 180 ежедневных ставок. И это еще не все… В зависимости от конкретных обстоятельств совершения правонарушения водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до трех лет. Также существует риск конфискации автомобиля.

Какова стоимость автогражданки в Германии и сумма покрытия ущерба

Стоимость полиса автогражданки в год стартует от 250−300 евро. По данным Ассоциации страховщиков Германии в 2024 году средняя цена на полис гражданской ответственности составляет около 258 евро, средняя стоимость частичного каско — 58 евро, полного каско — 329 евро.
В целом на ее цену, как и в Украине, влияет множество факторов: безаварийный стаж, стоимость авто, стаж вождения, возраст водителя и т. д. Учитывается даже то, сколько километров водитель проезжает за год. Интересно и то, что каждая страховая компания рассчитывает по-разному.
Цена и покрытие зависит от конкретного случая, однако существуют минимальные лимиты страхового покрытия, которые должны соблюдаться страховыми компаниями и клиентами. В частности, это:
  • 7,5 млн евро за ущерб, причиненный здоровью;
  • 1,22 млн евро за ущерб, причиненный собственности;
  • 50 тыс. евро за чистые финансовые потери.

Подробнее об отличиях страхования автомобилей в Германии и Украине читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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