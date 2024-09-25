Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам Сегодня 08:39 — Технологии&Авто

Автострахование в Германии: что нужно знать украинцам

Автострахование является важнейшей составляющей автомобильной инфраструктуры в любой стране. Германия — не исключение. Finance.ua рассказывает , что нужно знать об автостраховании в этой стране.

В Германии существует три вида страхования:

Haftpflicht (полис гражданской ответственности);

Teilkasko (возмещение некоторых видов ущерба, например угон, повреждение в результате стихийных бедствий, пожара и т. п. );

); Vollkasko (полное возмещение, аналог полного каско).

Если первый вариант автострахования обязателен, то два других оформляются исключительно по желанию водителя. То есть, как видим, здесь полное соответствие с тем, что есть в Украине, хотя определенные отличия все же есть.

Разница заключается в том, что в отличие от большинства стран отсутствие Haftpflicht в Германии считается не административным правонарушением, а уголовным. Таким образом, сесть за решетку из-за отсутствия немецкой автогражданки вполне возможно.

Кроме лишения свободы можно еще и получить немалый штраф, размер которого достигает от 180 ежедневных ставок. И это еще не все… В зависимости от конкретных обстоятельств совершения правонарушения водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до трех лет. Также существует риск конфискации автомобиля.

Какова стоимость автогражданки в Германии и сумма покрытия ущерба

Стоимость полиса автогражданки в год стартует от 250−300 евро. По данным Ассоциации страховщиков Германии в 2024 году средняя цена на полис гражданской ответственности составляет около 258 евро, средняя стоимость частичного каско — 58 евро, полного каско — 329 евро.

В целом на ее цену, как и в Украине, влияет множество факторов: безаварийный стаж, стоимость авто, стаж вождения, возраст водителя и т. д. Учитывается даже то, сколько километров водитель проезжает за год. Интересно и то, что каждая страховая компания рассчитывает по-разному.

Цена и покрытие зависит от конкретного случая, однако существуют минимальные лимиты страхового покрытия, которые должны соблюдаться страховыми компаниями и клиентами. В частности, это:

7,5 млн евро за ущерб, причиненный здоровью;

1,22 млн евро за ущерб, причиненный собственности;

50 тыс. евро за чистые финансовые потери.

Подробнее об отличиях страхования автомобилей в Германии и Украине читайте в статье по ссылке.

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