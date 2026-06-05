Anthropic создает команду для исследования влияния ИИ на демократию и верховенство права Сегодня 02:20 — Технологии&Авто

Если ранее Anthropic изучала значение ИИ для экономики, то теперь команда будет фокусироваться на его влиянии на государственную власть, судебную систему, избирательные процессы и публичные дискуссии.

Anthropic создает новую команду AI&Rule of Law («ИИ и верховенство права»). Подразделение будет заниматься исследованием влияния искусственного интеллекта на демократические институты, судебную систему, выборы и верховенство права.

Об этом сообщает Business Insider.

Каковы задачи и фокус новой команды

Руководителем подразделения «ИИ и верховенство права» станет Мэтью Ботвиник, резидент-исследователь Йельской школы права.

В своем сообщении в соцсети X он отметил: если раньше Anthropic изучала значение ИИ для экономики, то теперь команда будет фокусироваться на его влиянии на государственную власть, судебную систему, избирательные процессы и публичные дискуссии, на которых базируется конституционная демократия.

Компания определила четыре ключевых направления работы:

оценка безопасности ИИ через призму соответствия правовым нормам;

анализ уязвимости государственных институтов;

изучение новых правовых проблем в сфере передового ИИ;

разработка приложений, способствующих демократическим процессам.

Какие условия работы и требования к кандидатам

На должность штатного сотрудника Anthropic предлагает заработную плату в диапазоне от $295 тыс. до $345 тыс.

От кандидатов требуют наличие юридического образования, степени доктора философии (Ph.D.) или эквивалента в области политических наук или смежных сфер. Альтернативой может стать наличие большого опыта работы в правительственных структурах на руководящем уровне.

Business Insider пишет, что идеальный кандидат должен одновременно понимать технический ландшафт для оценки рисков ИИ и принципов работы демократических институтов, чтобы видеть, где эти риски превращаются в структурные угрозы.

Выход Anthropic на IPO

В начале июня Anthropic подала конфиденциальное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций.

Подача заявления является начальным этапом подготовки к выходу на фондовый рынок. Проведение первичного публичного размещения акций будет зависеть от рыночных условий и ряда других факторов.

Издание New York Times пишет , что выход на биржу может состояться уже этой осенью. Там добавляют, что Anthropic, подав заявку на IPO, опередила своего главного конкурента — OpenAI, также рассматривающего возможность выхода на биржу.

ain По материалам:

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