Anthropic создает команду для исследования влияния ИИ на демократию и верховенство права

Anthropic создает новую команду AI&Rule of Law («ИИ и верховенство права»). Подразделение будет заниматься исследованием влияния искусственного интеллекта на демократические институты, судебную систему, выборы и верховенство права.
Руководителем подразделения «ИИ и верховенство права» станет Мэтью Ботвиник, резидент-исследователь Йельской школы права.
В своем сообщении в соцсети X он отметил: если раньше Anthropic изучала значение ИИ для экономики, то теперь команда будет фокусироваться на его влиянии на государственную власть, судебную систему, избирательные процессы и публичные дискуссии, на которых базируется конституционная демократия.
Компания определила четыре ключевых направления работы:
оценка безопасности ИИ через призму соответствия правовым нормам;
анализ уязвимости государственных институтов;
изучение новых правовых проблем в сфере передового ИИ;
разработка приложений, способствующих демократическим процессам.
Какие условия работы и требования к кандидатам
На должность штатного сотрудника Anthropic предлагает заработную плату в диапазоне от $295 тыс. до $345 тыс.
От кандидатов требуют наличие юридического образования, степени доктора философии (Ph.D.) или эквивалента в области политических наук или смежных сфер. Альтернативой может стать наличие большого опыта работы в правительственных структурах на руководящем уровне.
Business Insider пишет, что идеальный кандидат должен одновременно понимать технический ландшафт для оценки рисков ИИ и принципов работы демократических институтов, чтобы видеть, где эти риски превращаются в структурные угрозы.
Выход Anthropic на IPO
В начале июня Anthropic подала конфиденциальное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций.
Подача заявления является начальным этапом подготовки к выходу на фондовый рынок. Проведение первичного публичного размещения акций будет зависеть от рыночных условий и ряда других факторов.
Издание New York Times пишет, что выход на биржу может состояться уже этой осенью. Там добавляют, что Anthropic, подав заявку на IPO, опередила своего главного конкурента — OpenAI, также рассматривающего возможность выхода на биржу.