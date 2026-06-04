Аналог BMW X2: новые доступные кроссоверы Fiat показали на официальных фото

Кроссовер Fiat Grizzly — старший брат модели Grande Panda с похожим рубленым дизайном. У него высокий капот и узкая пиксельная оптика. Авто будет доступно в стандартном семейном исполнении и спортивной купеобразной версии Fastback с более динамичным силуэтом и большим углом наклона задних стоек крыши в духе BMW X2.
Fiat Grizzly — собрат Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Кроссоверы построены на той же архитектуре Small Car Platform и сходны по размерам примерно 4,4 м длиной. Разработчики обещают самый большой в классе багажник.
Новые Fiat Grizzly и Grizzly Fastback получат те же двигатели, что и родственные модели. Их предложат в 145-сильной гибридной версии с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и в электрическом варианте мощностью 113 л. с. с запасом хода примерно 300 км.