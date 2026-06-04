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Volkswagen выпустил нетипичный спортивный пикап с мощным дизелем (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen выпустил нетипичный спортивный пикап с мощным дизелем (фото)
Volkswagen выпустил нетипичный спортивный пикап с мощным дизелем (фото)
Новый Volkswagen Amarok W600 представили в Австралии и именно там в сентябре стартуют его продажи. Пикап Volkswagen Amarok 2026 года получил новую спортивную модификацию W600. Ее оснастили выносливым турбодизелем и улучшенной подвеской.
Об этом сообщает сайт Car Expert.
Нетипичный спортивный пикап Volkswagen Amarok W600 был разработан совместно с компанией Walkinshaw Performance. В отличие от моделей типа Ford Ranger Raptor, эта заряженная версия больше создана для асфальта, чем бездорожья.
Пикап оснащен 250-сильным турбодизелем и спортивной подвеской
Пикап оснащен 250-сильным турбодизелем и спортивной подвеской, Фото: Volkswagen

Характеристики авто

В Walkinshaw Performance доработали подвеску авто и установили амортизаторы Koni, что улучшило управляемость и комфорт. 3,0-литровый турбодизельный V6 также усовершенствовали: мощность осталась неизменной (250 л. с.), а вот крутящий момент вырос с 600 до 680 Нм.
Отличить новый Volkswagen Amarok W600 можно по другой решетке радиатора, более агрессивному бамперу и другой пластине защиты днища. Кроме того, установили выдвижные подножки и 20-дюймовые литые диски, а сзади видны сдвоенные выхлопные трубы.
Педали украсили металлическими накладками
Педали украсили металлическими накладками, Фото: Volkswagen
В салоне появились алюминиевые накладки на педалях и особые коврики, а кресла украсили логотипами Walkinshaw Performance. Комплектация Volkswagen Amarok W600 расширена и включает в себя электропривод сидений и акустику Harman Kardon, а за доплату предлагают крышку-роллет для грузовой платформы с электроприводом.
По материалам:
Фокус
АвтоVolkswagen
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