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Самый мощный Lotus Eletre X дебютировал в Европе (фото)

Технологии&Авто
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Lotus Eletre X
Lotus Eletre X
Британский премиум-бренд Lotus официально выводит на европейский рынок подзаряжаемый плагин-гибрид Lotus Eletre X.

Что известно о новинке

Первоначально этот кроссовер задумывался как электромобиль, однако глобальное изменение спроса заставило производителя скорректировать стратегию. Результатом стал технологический PHEV-гибрид, который по многим параметрам оказался практичнее, автономнее и привлекательнее полностью электрического флагмана.
Новый Eletre X получил передовую силовую установку, состоящую из 2,0-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность флагманской версии H1000 составляет 939 л.с., что позволяет разгоняться до первой сотни всего за 3,3 секунды.
Самый мощный Lotus Eletre X дебютировал в Европе (фото)
Благодаря батарее на 70 кВт-ч и топливному баку, кроссовер способен проехать более 1200 км в комбинированном режиме. Только на электротяге автомобиль может преодолеть до 350 км. Благодаря 900-вольтовой архитектуре заполнить заряд батареи от 20 до 80% на быстрой станции можно всего за 9 минут.
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Самый мощный Lotus Eletre X дебютировал в Европе (фото)

Стоимость

Главным сюрпризом для европейского рынка стало ценообразование. Менее мощная базовая версия H550 (542 л.с.) стартует в Германии от €96 990. А вот топовый монстр H1000 (939 л.с.) обойдется в €119 990. Для сравнения полностью электрический аналог стоит свыше €150 000.
Самый мощный Lotus Eletre X дебютировал в Европе (фото)
Таким образом, покупая премиальный гибрид, клиент экономит около €30 000, полностью избавляясь от «страха разряженной батареи» в дальних поездках. При этом автомобиль сохранил все топовые опции: активную систему подавления кренов, двухкамерную пневмоподвеску и карбон-керамический тормоз Brembo.
По материалам:
autocentre.ua
АвтоЭлектромобили
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