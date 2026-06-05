Какие автомобили могут проехать более 800 км «на одном баке» Сегодня 03:30 — Технологии&Авто

Renault Symbioz

Запас хода остается одним из ключевых критериев при выборе автомобиля, особенно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния. Эксперты немецкого издания Auto Bild провели испытания и определили модели, которые в реальных условиях способны преодолеть более 800 км без дозаправки.

Лифтбек: Skoda Superb

Лучший результат в тестах показал лифтбек Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4×4. Автомобиль оснащен 193-сильным турбодизельным двигателем, роботизированной коробкой и системой полного привода.

Модель сочетает хорошую динамику, высокий уровень комфорта и просторный салон. При среднем расходе горючего около 6 л на 100 км и топливного бака на 66 литров автомобиль смог преодолеть 1100 км без дозаправки. В спокойном режиме движения расход горючего может опускаться даже ниже 5 л на 100 км.

Компактный гибрид: Renault Symbioz

Среди гибридных моделей наилучший результат показал компактный кроссовер Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid.

Автомобиль получил гибридную силовую установку мощностью 143 л. с., сочетающую бензиновый двигатель, электромотор и автоматическую трансмиссию. В ходе испытаний модель показала запас хода на уровне 905 км.

Эксперты также отметили удачное соотношение стоимости и технической оснастки, а также современный набор электронных систем помощи водителю.

Семейный SUV: Kia Sorento

Для больших семей и длительных поездок одним из лучших вариантов назвали Kia Sorento 2.2 CRDi AWD.

Кроссовер доступен в семиместном исполнении и имеет очень вместительный багажник, объем которого при сложенных сиденьях превышает 2000 литров. Под капотом установлен 194-сильный дизельный двигатель.

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Несмотря на значительные габариты и привод, автомобиль способен проехать до 881 км на одном баке горючего, что является хорошим показателем для этого сегмента.

Премиальный универсал: Mercedes-Benz E-Class

В список самых выносливых автомобилей вошел универсал Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell.

Модель оснащена шестицилиндровым битурбодизелем мощностью 390 л. с., позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. В то же время, средний расход топлива составляет всего 7,3 л на 100 км, а в экономическом режиме — около 5,8 л.

Благодаря этому одного бака хватает более чем на 900 км пробега, что делает автомобиль одновременно быстрым и пригодным для дальних поездок.

Дизельные модели пока остаются впереди

Результаты испытаний показали, что самый большой запас хода по-прежнему демонстрируют автомобили с дизельными двигателями. В то же время, современные гибридные модели постепенно сокращают отставание и уже могут конкурировать с традиционными силовыми установками по показателям автономности.

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