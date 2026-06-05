Какие автомобили могут проехать более 800 км «на одном баке»

Запас хода остается одним из ключевых критериев при выборе автомобиля, особенно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния. Эксперты немецкого издания Auto Bild провели испытания и определили модели, которые в реальных условиях способны преодолеть более 800 км без дозаправки.
Лифтбек: Skoda Superb
Лучший результат в тестах показал лифтбек Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4×4. Автомобиль оснащен 193-сильным турбодизельным двигателем, роботизированной коробкой и системой полного привода.
Модель сочетает хорошую динамику, высокий уровень комфорта и просторный салон. При среднем расходе горючего около 6 л на 100 км и топливного бака на 66 литров автомобиль смог преодолеть 1100 км без дозаправки. В спокойном режиме движения расход горючего может опускаться даже ниже 5 л на 100 км.
Компактный гибрид: Renault Symbioz
Среди гибридных моделей наилучший результат показал компактный кроссовер Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid.
Автомобиль получил гибридную силовую установку мощностью 143 л. с., сочетающую бензиновый двигатель, электромотор и автоматическую трансмиссию. В ходе испытаний модель показала запас хода на уровне 905 км.
Эксперты также отметили удачное соотношение стоимости и технической оснастки, а также современный набор электронных систем помощи водителю.
Семейный SUV: Kia Sorento
Для больших семей и длительных поездок одним из лучших вариантов назвали Kia Sorento 2.2 CRDi AWD.
Кроссовер доступен в семиместном исполнении и имеет очень вместительный багажник, объем которого при сложенных сиденьях превышает 2000 литров. Под капотом установлен 194-сильный дизельный двигатель.
Несмотря на значительные габариты и привод, автомобиль способен проехать до 881 км на одном баке горючего, что является хорошим показателем для этого сегмента.
Премиальный универсал: Mercedes-Benz E-Class
В список самых выносливых автомобилей вошел универсал Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell.
Модель оснащена шестицилиндровым битурбодизелем мощностью 390 л. с., позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. В то же время, средний расход топлива составляет всего 7,3 л на 100 км, а в экономическом режиме — около 5,8 л.
Благодаря этому одного бака хватает более чем на 900 км пробега, что делает автомобиль одновременно быстрым и пригодным для дальних поездок.
Результаты испытаний показали, что самый большой запас хода по-прежнему демонстрируют автомобили с дизельными двигателями. В то же время, современные гибридные модели постепенно сокращают отставание и уже могут конкурировать с традиционными силовыми установками по показателям автономности.