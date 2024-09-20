В Германии объявили о конце энергетического кризиса — Finance.ua

В Германии объявили о конце энергетического кризиса
Немецкий министр экономики Роберт Габек заявил, что страна преодолела нехватку российского газа.
Об этом сообщает Welt.
«Отсутствие российского газа больше не ощущается. Дефицита газа больше нет», — сказал Габек.
Сообщается, что Германия более двух лет, с июня 2022 года, находится в положении аварийной ситуации по газовой безопасности.
Его активировали летом 2022 года, когда россия начала сокращать поставки газа в Германию, а затем вообще перекрыла экспорт. Этот уровень тревоги до сих пор не сняли, несмотря на то, что самые плохие опасения не оправдались и Германия успешно прошла две зимы.
До начала большой войны Германия была крупнейшим импортером российского газа.
В то же время Габек признал, что цены на газ в Германии теперь будут превышать докризисный уровень.
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