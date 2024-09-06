Какие страны ЕС наиболее зависимы от российского газа — The Economist Сегодня 14:33 — Энергетика

Какие страны ЕС наиболее зависимы от российского газа — The Economist

Когда в начале августа украинские войска ворвались в россию, энергетические рынки Европы испугались. российский экспорт газа в ЕС сейчас составляет лишь малую часть того, что было раньше.

Как пишет издание The Economist, однако новостей о том, что Украина захватила Суджу — город в россии, где расположен ее последний крупный терминал для экспорта топлива в Европу через Украину, — было достаточно, чтобы в этом году базовая цена на газ на континенте достигла самого высокого уровня.

Украина и россия договорились — на данный момент — продолжать транспортировку газа через Суджу. Но будет ли это продолжаться в следующем году, не так ясно. Соглашение, согласно которому российский газ будет поставляться на Запад через Украину, было подписано двумя странами вместе с ЕС в 2019 году. Оно должно закончиться в конце этого года. ЕС, намеревающийся отказаться от российского газа до 2027 года, не хочет его продлевать. Украина тоже.

«Мы не хотим продлевать газовый контракт, — заявил в июле президент Украины Владимир Зеленский. — Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги».

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В 2023 году только 8% импорта по трубопроводам блока приходилось на россию, по сравнению с 40% до войны. Новые поставки, особенно сжиженного природного газа (СПГ) из Америки, теперь обеспечивают разницу. Но некоторые страны по-прежнему сильно зависят от российского газа и пострадают от внезапного прекращения поставок через Украину. Чиновники ЕС озабочены.

Три страны находятся в самой большой опасности. российские поставки составили около 47% импорта газа в Венгрию в 2023 году. Для Словакии они составили 89%.

Австрия зависела еще больше: в январе 97% ее импорта газа приходилось на россию. Часть этого газа, особенно венгерского, поступает по трубопроводу «Турецкий поток» на Балканы и продлится в следующем году. Но львиная доля по-прежнему проходит через Украину.

«Они действительно не в самом лучшем положении», — говорит европейский дипломат.

Эта тройка стран подсела на газ благодаря географии. В то время как Германия и Италия имеют морские терминалы для отгрузки СПГ, Венгрия, Словакия и Австрия не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа с востока на запад. Для Австрии, где сходятся несколько трубопроводов, узкие места не так опасны. Но для Венгрии и Словакии было бы дорого повернуть поток газа обратно, чтобы получить его с запада. Дорогой сбор за транзит газа, взимаемый Германией, был отменен этим летом после жалоб со стороны ЕС, но удержал страны от размещения заказов у ​​новых поставщиков.

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Местные компании в трех затронутых странах связаны с россией кучей долгосрочных сделок. В 2008 году государственная газовая компания Словакии подписала импортное соглашение с «Газпромом», российским энергетическим гигантом, срок действия которого истекает только в 2028 году. В 2021 году Венгрия заключила с «Газпромом» аналогичное 15-летнее соглашение. Крупнейшая газовая компания Австрии OMV связана контрактом, который должен продлиться до 2040 года. Стоимость отказа от таких сделок отпугнула трио от перехода на других поставщиков. Штрафы за разрыв в Австрии могут составить 1 млрд евро.

Утверждается, что политика — еще одна проблема. После вторжения россии дружественное кремлю правительство Венгрии удвоило ставки на свое соглашение с «Газпромом». В прошлом году оно даже предложило закупить больше российского газа. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, говорит, что поставки из россии через Украину продолжатся в 2025 году — заявление, которое правительство Украины опровергло. Министр энергетики коалиционного правительства Австрии, которое является «зеленым», хочет, чтобы OMV расторгла свой контракт с «Газпромом», но пока компания не сдвинулась с места.

Европейские чиновники разочарованы, говорится в статье.

«Если бы они сделали больше, чтобы отказаться от российского газа два года назад, мы бы даже не вели этот разговор», — заявил один дипломат.

Украина изучает возможность поставок газа из Азербайджана для поддержки поставок, хотя осуществимость этой схемы неясна. Через две зимы после вторжения российский газ все еще «сотрясает» Европу.

УНІАН По материалам:

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