Нефтегазовые компании Европы ожидают серьезные потери — Finance.ua
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Нефтегазовые компании Европы ожидают серьезные потери

Фондовый рынок
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Американский банк Morgan Stanley обнародовал новый прогноз для компаний по нефтяному сектору в Европе. Аналитики выделили основные причины изменений, которые могут повлиять на положение компаний.
Об этом пишет Financial Times.
Эксперты из Morgan Stanley сообщили о вероятном снижении доходов и денежных потоков во всем нефтегазовом секторе на 10% в 2025 году. Банк принял решение о понижении целевого показателя цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний.
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Речь идет о British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol. Ценные бумаги могут подешеветь от 9−14% в следующем году. По мнению аналитиков, это связано с двумя причинами:
  • в Китае замедляются темпы экономического роста;
  • ожидаемое увеличение предложения нефти, которое будет опережать рост спроса.
В Morgan Stanley ожидают, что к концу 2025 года стоимость эталонной марки нефти — Brent — ​​будет колебаться на уровне 75 долларов за баррель, в то время как цены на газ упадут до 25 евро за мегаватт-час.
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Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 2 сентября баррель нефти Brent стоит 77,08 доллара за баррель. В годовом расчете сырье подешевело почти на 14%. Более того, этот бренд нефти демонстрирует преимущественно отрицательную динамику с начала года, согласно данным MarketWatch.
По материалам:
Телеканал 24
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