Нефтегазовые компании Европы ожидают серьезные потери — Finance.ua

Нефтегазовые компании Европы ожидают серьезные потери Сегодня 06:44 — Фондовый рынок

Американский банк Morgan Stanley обнародовал новый прогноз для компаний по нефтяному сектору в Европе. Аналитики выделили основные причины изменений, которые могут повлиять на положение компаний.

Об этом пишет Financial Times.

Эксперты из Morgan Stanley сообщили о вероятном снижении доходов и денежных потоков во всем нефтегазовом секторе на 10% в 2025 году. Банк принял решение о понижении целевого показателя цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний.

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Речь идет о British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol. Ценные бумаги могут подешеветь от 9−14% в следующем году. По мнению аналитиков, это связано с двумя причинами:

в Китае замедляются темпы экономического роста;

ожидаемое увеличение предложения нефти, которое будет опережать рост спроса.

В Morgan Stanley ожидают, что к концу 2025 года стоимость эталонной марки нефти — Brent — ​​будет колебаться на уровне 75 долларов за баррель, в то время как цены на газ упадут до 25 евро за мегаватт-час.

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Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 2 сентября баррель нефти Brent стоит 77,08 доллара за баррель. В годовом расчете сырье подешевело почти на 14%. Более того, этот бренд нефти демонстрирует преимущественно отрицательную динамику с начала года, согласно данным MarketWatch.

Телеканал 24 По материалам:

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