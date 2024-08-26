Как меняется доля доходов от продажи нефти в ВВП россии — Finance.ua

Как меняется доля доходов от продажи нефти в ВВП россии Сегодня 20:39 — Мир

Как меняется доля доходов от продажи нефти в ВВП россии

Перед полномасштабной войной, в 2021 году, россия заработала на продаже нефти 7 трлн 353,2 млрд рублей. Доход включает налог на добычу полезных ископаемых, налог на газовый конденсат и экспортную пошлину на нефтепродукты.

Наибольшие поступления в бюджет были в июле (866,9 млрд рублей) и октябре (921 млрд рублей).

ВВП россии в текущих ценах (рыночная стоимость всех товаров и услуг, производимых в стране и предназначенных для конечного потребления) в 2021 году составил 135 трлн 773,8 млрд рублей. Доходы от продажи нефти, таким образом, составляли 5,4% общего ВВП.

За первый год полномасштабной войны россия заработала 8 трлн 083,9 млрд рублей на продаже нефти — это 5,2% от общего ВВП страны (155 трлн 188,9 млрд рублей). Наибольшие доходы были в апреле (1 трлн 492,9 млрд рублей). К концу года поступления снизились до 411 млрд рублей.

В 2023 году доходы от продажи российской нефти упали до 7 трлн 037,2 млрд рублей — это 4,1% в ВВП страны (172 трлн 148,3 млрд рублей).

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В первой половине года доходы составляли максимум 550 млрд рублей, в июле они выросли до 691 млрд. Самыми значительными доходы были в октябре — 1 трлн 483,6 млрд рублей, а также в ноябре — 768 млрд рублей.

За первое полугодие 2024 года россия заработала на продаже нефти уже 4 трлн 701,4 млрд рублей: январь — 501,2 млрд, февраль — 795 млрд, март — 1 трлн 129,3 млрд, апрель — 1 трлн 052,8, май — 632,5 млрд, июнь — 590,6 млрд.

Слово і Діло По материалам:

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