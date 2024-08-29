Для торговли нефтью россия использует компании-однодневки — Finance.ua

Для торговли нефтью россия использует компании-однодневки Сегодня 09:44

После российского вторжения объемы перевалки нефти теневым флотом, по данным Vortexa, выросли более чем вдвое. Такой рост был обеспечен именно дополнительной перевалкой российской нефти. Об этом в Facebook заявил эксперт по энергетике в Украинском институте будущего Андриан Прокоп.

Он напомнил, что именно этот экспорт посредством теневого флота существенно позволил обходить западные санкции и сохранить доходы от экспорта нефти, которые были и остаются основной статьей российского экспорта. И именно эти доходы помогают финансировать войну против Украины.

«Теневой флот позволил агрессору создать систему параллельного судоходства с сотнями танкеров непрозрачной собственности. Это могут быть либо российские суда, либо суда в собственности компаний из других стран. Часть этого флота составляют танкеры старше 15−20 лет и несут угрозу для окружающей среды, так как из-за технического состояния могут происходить разливы нефти. Дошло до того, что в 2023 году компании просто перестали сдавать старые танкеры на металлолом — их покупали для пополнения теневого флота. Россияне, аффилированные ими компании или партнеры просто выкупали эти танкеры, когда их уже отправляли на металлолом. Только относительно небольшая часть нынешнего российского теневого флота была сформирована путем перевода судов из других регионов теневой нефтяной торговли (например, из Ирана, Венесуэлы)», — отметил он.

Эксперт отметил, что в 2023 году на смену крупным трейдинговым компаниям и торговым домам, соблюдающим международные санкции, стали приходить небольшие неизвестные торговые фирмы без опыта в этом бизнесе. Эти небольшие компании экспортируют большую часть российской нефти в Азию, а затем быстро закрывают бизнес. То есть используется схема компаний-однодневок, которая была так популярна в 90-х годах, в том числе и в российской экономике.

«В некоторых случаях суда переписываются на подставные компании в других странах, меняют названия и флаги, под которыми ходят, переливают нефть с судна на судно, а также выключают передатчики АИС (система, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных) с использованием радиоволн). Танкеры занимаются манипуляциями с координатами местонахождения. Это существенно усложняет возможности контроля движения судов, а следовательно, установление причастных к транспортировке подсанкционной нефти, и не только российской», — заявил Андриан Прокоп.

Суда теневого флота также используют фальшивые номера ИМО (International Maritime Organization — Международная морская организация). Это усложняет отслеживание танкеров, поскольку контролирующие органы не всегда осуществляют контроль номеров. Причина — эта проблема относительно новая, поэтому существуют нормативные пробелы во многих странах, что позволяет применять соответствующую лазейку с мошенничеством с номерами.

«Происхождение многих танкеров, перевозящих российскую нефть, неизвестно. Суть стратегии состоит в том, что до того, как суда достигают пункта назначения, груз переходит из рук в руки, что усложняет его отслеживание. Однако даже если нарушение санкций компаниями или танкерами обнаруживается, компании исчезают, а танкеры переписываются на новые, что позволяет продолжать коммерческие операции „новому“ владельцу», — объясняет эксперт.

УНІАН По материалам:

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