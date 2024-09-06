В августе 2024 года Украина импортировала рекордные 124 тыс. т, сжиженного газа в сутки — Finance.ua
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В августе 2024 года Украина импортировала рекордные 124 тыс. т, сжиженного газа в сутки

Энергетика
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В августе 2024 года Украина импортировала рекордные 124 тыс. т или около 4 тыс. т сжиженного газа (LNG) в сутки. Это на 41% больше, чем в июле 2024-го, и на 46% - чем в августе 2023-го. В частности, на 13% возросла отгрузка LNG с терминалов, имеющих признаки торговли российским газом.
Об этом пишет Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».
В августе 2024 года Украина импортировала рекордные 124 тыс. т, или около 4 тыс. т сжиженного газа в сутки, что на 41% больше, чем в июле 2024-го, и на 46% - чем в августе 2023-го. Основная причина наращивания объема отгрузок — увеличение акцизного налога, который для LPG с 1 сентября вырос с €52 до €148 за 1 тыс. л. За последний квартал с апреля по июнь ЕС закупил у россии 12,7 млрд кубометров газа, тогда как из США — 12,3 млрд.
По данным брюссельской консалтинговой компании Bruegel, впервые за почти два года страны ЕС за квартал импортировали больше газа из россии, чем из США.
По материалам:
Kosatka.Media
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