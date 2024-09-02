Азербайджан начал поставлять газ уже в десятую европейскую страну — Finance.ua

Азербайджан начал поставлять газ уже в десятую европейскую страну Сегодня 20:40 — Энергетика

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar начала поставлять газ в Хорватию, ставшую десятой страной, получающей азербайджанский газ.

«Поставки азербайджанского газа в Хорватию в преддверии зимнего сезона стали результатом успешного сотрудничества правительств Азербайджана и Хорватии. Поставки производятся с помощью компании PPD и MET Group», — сообщила пресс-служба Socar.

«Таким образом, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией и Словенией Хорватия стала десятой страной, получившей азербайджанский газ», — говорится в сообщении Socar.

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В то же время компания не уточняет объемы поставляемого в Хорватию азербайджанского газа.

Ранее сообщалось, что соглашение о транзите российского газа в Европу подписали Украина и Газпром в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 г. по формуле «качай или плати». Газпром обязан оплатить за прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах — независимо от фактически поставленных объемов газа.

20 декабря 2023 года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о том, что транзит российского газа через Украину будет остановлен, а страны-члены Евросоюза, все еще потребляющие газ из россии, должны подготовиться к изменениям на рынке и начать сокращать объемы потребления.

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением наладить поставки природного газа в Европу через Украину после того, как в конце 2024 года истечет срок действия действующего транзитного контракта с россией.

По словам Алиева, сейчас продолжаются переговоры с властями Украины и ЕС, а также с россией, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.

НВ По материалам:

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