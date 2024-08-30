Газпром получил миллиардные доходы с начала года — Finance.ua

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Газпром получил миллиардные доходы с начала года

Фондовый рынок
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Газпром получил миллиардные доходы с начала года
Газпром получил миллиардные доходы с начала года
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года составила 1,04 трлн рублей ($11,4 млрд по актуальному курсу).
EBITDA составила 1,459 трлн рублей ($15,96 млрд), сообщает Интерфакс, отмечая, что эти показатели оказались значительно выше прогнозов.
«Сказывается эффективная работа нефтяного сегмента, увеличение объемов экспорта газа, включая запланированный рост поставок на китайском направлении, а также наши активные меры по сдерживанию расходов», — заявил заместитель главы правления Газпрома Фамил Садыгов.
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Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя чистый долг/EBITDA) превысит уровень в 2,5х.
«Солидный запас ликвидности в 1,5 трлн рублей полностью перекрывает наши краткосрочные долговые обязательства. Существенно сократился скорректированный чистый долг — на конец первого полугодия он составил 4,7 трлн рублей, снизившись за отчетный период на 284 млрд рублей», — добавил Садыгов.
По материалам:
НВ
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