Последствия потери «Газпромом» европейского рынка газа Сегодня 07:33

россия с 1 июля 2024 г. повысила внутренние цены на газ на 11,2%. Это повышение направлено на увеличение доходов на внутреннем рынке россии в ответ на потерю экспорта газа в Европу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter).

Как отмечается в сводке, потеря рынка ЕС стала следствием санкций против россии за вторжение в Украину, а также умышленное сокращение рф поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой ущерб «Газпрому» составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

«Газпром», одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом рост цен регулируется российским правительством, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, инфляция в россии, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка россии в 4% во второй половине 2024 года. Отчасти это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и ростом государственных расходов, что обусловлено преимущественно ростом военных расходов россии в связи с войной в Украине.

«По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что значит, почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей россии», — отмечают в Минобороны Британии.

Утрата рынка ЕС

Напомним, в 2022 году россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.

На пике в 2018—2019 годах годовой поток газа в регион достигал от 175 до 180 млрд кубометров.

«Газпром» сократил добычу газа в 2023 году до 355 млрд кубометров по сравнению с 514 млрд кубометров в 2021 году.

В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток в размере 7 млрд долларов, что произошло впервые с 1999 года.

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