Европу зимой может ожидать газовый кризис, несмотря на заполненные хранилища, — Bloomberg Сегодня 10:45

Европу зимой может ожидать газовый кризис, несмотря на заполненные хранилища, — Bloomberg

Европейские хранилища газа заполнены, а региональный спрос снижается до уровня, невиданного с начала 1980-х годов. Однако цены остаются заоблачно высокими, недавно достигнув восьмимесячного пика, пишет Bloomberg

Отмечается, что объем газа выглядит достаточным. Однако ресурса может оказаться недостаточно, если произойдет что-то неожиданное, например резкое похолодание или перебои с поставками из россии. И никто не может гарантировать, что это не произойдет.

«Смотря на количество газа, которое Европа закачала в подземные хранилища для использования зимой 2024−25 годов, все выглядит хорошо. Заполнение хранилищ достигло уровня 90% от общей мощности по состоянию на 19 августа, за 10 недель до официального срока — 1 ноября. Теоретически, этого должно быть достаточно, чтобы смягчить сезонный рост спроса.

Первая причина — значительная часть накопления запасов произошла очень рано весной в результате выше средних температур прошлой зимой. С тех пор переизбыток стал уменьшаться, поскольку Европа не смогла привлечь грузы сжиженного природного газа такими же темпами, как в 2022 и 2023 годах. Преимущество СПГ состоит в том, что газ переохлаждается и перерабатывается для загрузки на танкеры. Европа может покупать его из любой точки мира, компенсируя потерю поставок российского трубопроводного газа.

По словам журналистов, в 2022 и 2023 годах Европа купила много СПГ, опередив азиатских импортеров и извлекая выгоду от снижения спроса в Китае. Но в этом году Европа столкнулась с более жесткой конкуренцией. Как результат, европейский импорт СПГ этим летом был на 15%-25% ниже аналогичных периодов предыдущих двух лет.

Во-вторых, Европа вошла в предыдущие две зимы, имея у своих берегов по меньшей мере несколько десятков судов для СПГ, которые служили дополнительными хранилищами. Маловероятно, что этой зимой регион будет пользоваться этими плавучими запасами, учитывая, что арбитраж между азиатскими и европейскими ценами на СПГ пока выбирает потоки, идущие на восток, а не на запад, пишут авторы.

Отмечается, что у Европы будет достаточно газа, если все пойдет по плану. Если зима будет нормальной или даже теплее обычного и ничто не поломается, то текущих запасов будет достаточно. При таком сценарии европейские цены на природный газ могут значительно упасть до Рождества или в начале января, когда треть сезона уже будет позади. В настоящее время европейские цены на газ составляют 40 евро за МВт-час, а возможно падение до 30−25 евро.

Что может пойти не так

Во-первых, может вмешаться погода. В последние два года явление Эль-Ниньо, повлекшее повышение глобальной температуры, помогло уменьшить влияние энергетического кризиса на континенте. Но метеорологи говорят, что обратный погодный тренд, который называется Ла-Нинья, предположительно будет доминировать с октября или ноября. Если так, то Европа может столкнуться с нормальной зимой или даже холоднее.

Вторая угроза происходит от россии. Европа все еще покупает российский природный газ, в том числе по трубопроводу, проходящему через Украину. Австрия, Словакия, Венгрия и Италия все еще в значительной степени зависят от Москвы в поставках газа. Неизвестно, продолжится ли этот поток, когда в конце 2024 года истечет срок действия ключевого контракта на транзит газа через Украину.

«Заберите этот газ, и нынешние европейские запасы газа уже не будут выглядеть достаточными… Если все пойдет хорошо, у Европы будет достаточно газа, и при таком сценарии цены должны снизиться к Рождеству. Но этого будет недостаточно, если что-то пойдет не так», — указано в публикации.

Ситуация с газом в Европе

Службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны рф на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европе. Известно, что в других странах тоже наблюдался риск российских диверсий.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.