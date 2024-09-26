С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу — Finance.ua

С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу
В Польшу вообще нельзя попасть на автомобиле, если уровень тонировки стекла превышает 10%.
Причиной непропуска авто становится тонировка лобового стекла и передних пассажирских.
Об этом говорится в нашей статье:
С какой тонировкой авто можно выезжать за границу
Такие правила действовали на польской границе до 24 февраля, но потом поляки существенно смягчили пересечение границы для украинских беженцев. Впрочем, впоследствии часть правил вернулась. Популярным среди водителей в Украине является «Евротонирование», которое разрешает затемнение задних боковых стекол и полусферы без ограничений пропускания света.
Передние боковые и лобовое стекло в таком случае не тонируются или оклеиваются прозрачной атермальной пленкой с пропусканием света не менее 80%.
Поэтому, планируя выезд за границу, многие украинцы выбирают «Евротонирование» для своего авто.
Важным фактором является то, если полиция в Европе увидит, что лобовое стекло или передние боковые окна в автомобиле имеют черный оттенок, то могут выписать штраф от 50 евро. Так что если передние и лобовое стекло затонированы именно черной пленкой, то никто вас из Украины не выпустит и вас попросят демонтировать пленку.
Поэтому, чтобы избежать неприятностей и сохранить свои нервы и время, заранее перед поездкой за границу растонируйте передние окна на дверях авто и лобовое стекло.
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