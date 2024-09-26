С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу — Finance.ua

С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу Сегодня 19:19 — Технологии&Авто

С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу

В Польшу вообще нельзя попасть на автомобиле, если уровень тонировки стекла превышает 10%.

Причиной непропуска авто становится тонировка лобового стекла и передних пассажирских.

Об этом говорится в нашей статье:

Такие правила действовали на польской границе до 24 февраля, но потом поляки существенно смягчили пересечение границы для украинских беженцев. Впрочем, впоследствии часть правил вернулась. Популярным среди водителей в Украине является «Евротонирование», которое разрешает затемнение задних боковых стекол и полусферы без ограничений пропускания света.

Передние боковые и лобовое стекло в таком случае не тонируются или оклеиваются прозрачной атермальной пленкой с пропусканием света не менее 80%.

Поэтому, планируя выезд за границу, многие украинцы выбирают «Евротонирование» для своего авто.

Важным фактором является то, если полиция в Европе увидит, что лобовое стекло или передние боковые окна в автомобиле имеют черный оттенок, то могут выписать штраф от 50 евро. Так что если передние и лобовое стекло затонированы именно черной пленкой, то никто вас из Украины не выпустит и вас попросят демонтировать пленку.

Поэтому, чтобы избежать неприятностей и сохранить свои нервы и время, заранее перед поездкой за границу растонируйте передние окна на дверях авто и лобовое стекло.

Все самое важное, что нужно знать об оформлении авто для поездки за границу, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Finance.ua-Страхование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.