С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу

Технологии&Авто
27
С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу
С какой тонировкой на авто можно выезжать за границу
В Польшу вообще нельзя попасть на автомобиле, если уровень тонировки стекла превышает 10%.
Причиной непропуска авто становится тонировка лобового стекла и передних пассажирских.
Об этом говорится в нашей статье:

С какой тонировкой авто можно выезжать за границу

Такие правила действовали на польской границе до 24 февраля, но потом поляки существенно смягчили пересечение границы для украинских беженцев. Впрочем, впоследствии часть правил вернулась. Популярным среди водителей в Украине является «Евротонирование», которое разрешает затемнение задних боковых стекол и полусферы без ограничений пропускания света.
Передние боковые и лобовое стекло в таком случае не тонируются или оклеиваются прозрачной атермальной пленкой с пропусканием света не менее 80%.
Поэтому, планируя выезд за границу, многие украинцы выбирают «Евротонирование» для своего авто.
Важным фактором является то, если полиция в Европе увидит, что лобовое стекло или передние боковые окна в автомобиле имеют черный оттенок, то могут выписать штраф от 50 евро. Так что если передние и лобовое стекло затонированы именно черной пленкой, то никто вас из Украины не выпустит и вас попросят демонтировать пленку.
Поэтому, чтобы избежать неприятностей и сохранить свои нервы и время, заранее перед поездкой за границу растонируйте передние окна на дверях авто и лобовое стекло.
Все самое важное, что нужно знать об оформлении авто для поездки за границу, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Finance.ua-Страхование.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.