Дерегуляция трудовых отношений для малого и среднего бизнеса: Рада приняла закон — Finance.ua

Дерегуляция трудовых отношений для малого и среднего бизнеса: Рада приняла закон Сегодня 17:00 — Личные финансы

Дерегуляция трудовых отношений для малого и среднего бизнеса: Рада приняла закон

Верховная Рада на заседании 19 июля поддержала в целом законопроект № 5371 о дерегуляции трудовых отношений для малого и среднего бизнеса и введении договорного режима трудовых отношений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

В пояснительной записке к законопроекту, получившему поддержку в 259 голосов, авторы отмечают, что в Украине трудовые отношения до сих пор регулируются Кодексом законов о труде, принятым еще в 1971 году, то есть в советское время в условиях плановой экономики.

Читайте также В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме

Сейчас же, считают депутаты, жесткая зарегулированность трудовых отношений противоречит принципам рыночного саморегулирования и создает многочисленные бюрократические препятствия для самореализации наемных работников и для повышения конкурентоспособности работодателей.

Что вводит новый законопроект

Новый закон вводит договорный режим регулирования трудовых отношений для отдельных категорий работников и субъектов малого и среднего предпринимательства и уменьшает бюрократическую нагрузку на трудовые отношения и работодателей.

Читайте также Как изменился рынок труда Украины с 2000 года: исследование

Такой режим устанавливается при условии, если работодатель не является госучреждением, а субъектом малого или среднего бизнеса с количеством работников до 250 человек. Также режимом может воспользоваться работодатель и работник, заработная плата которого превышает 8 минимальных заработных плат в месяц.

Также определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима. Отдельно определены существенные условия и порядок заключения трудового договора в условиях такого режима — речь идет, например, о изменениях условий труда, безопасности и защиты труда работника.

Относительно заработной платы устанавливаются сроки и периодичность ее в договорном режиме. Так, она выплачивается не реже одного раза в месяц.

При этом документ, утверждают авторы, сохраняет основные трудовые права и гарантии наемных работников.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161 о нестандартных формах занятости (фриланс). Законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;

президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 об оптимизации трудовых отношений. Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предусматривает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.