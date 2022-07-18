В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме — Finance.ua

В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме Сегодня 13:35 — Казна и Политика

В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме

Вступили в силу обновленные правила предоставления сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц в электронной форме.

Как сообщают в пресс-службе ПФУ, они утверждены постановлением правления Пенсионного фонда от 01.06.2022 № 8-3 «О порядке и очередности предоставления сведений для создания электронных трудовых книжек».

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«15 июля 2022 года вступили в силу обновленные правила предоставления сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц в электронной форме, утвержденные постановлением правления Пенсионного фонда от 1 июня 2022 года № 8-3 „О порядке и очередности представления сведений для создания электронных трудовых книжек“», — сказано в сообщении.

Что предусматривают новые правила

В частности, они предусматривают возможность предоставления страхователем или уполномоченным представителем сведений о месте работы, квалификации, поощрении, прекращении трудовых отношений, отсутствующих в реестре застрахованных лиц.

Документом определена структура XML-файла, в виде которого предоставляются сведения.

Сведения о трудовой деятельности работника предоставляются единовременно. Необходимость подавать сведения повторно возникает только в случае исправления ранее предоставленных неточных данных.

Для создания электронных трудовых книжек подаются сведения — лично или через уполномоченного представителя:

посредством копий документов, изготовленных путем сканирования;

в оцифрованном виде — путем создания соответствующей электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в который добавляются сканированные копии документов, на основании которых создана запись.

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