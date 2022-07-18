В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме — Finance.ua

В Украине изменились правила предоставления сведений о трудовой деятельности в электронной форме
Вступили в силу обновленные правила предоставления сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц в электронной форме.
Как сообщают в пресс-службе ПФУ, они утверждены постановлением правления Пенсионного фонда от 01.06.2022 № 8-3 «О порядке и очередности предоставления сведений для создания электронных трудовых книжек».
«15 июля 2022 года вступили в силу обновленные правила предоставления сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц в электронной форме, утвержденные постановлением правления Пенсионного фонда от 1 июня 2022 года № 8-3 „О порядке и очередности представления сведений для создания электронных трудовых книжек“», — сказано в сообщении.
Что предусматривают новые правила
В частности, они предусматривают возможность предоставления страхователем или уполномоченным представителем сведений о месте работы, квалификации, поощрении, прекращении трудовых отношений, отсутствующих в реестре застрахованных лиц.
Документом определена структура XML-файла, в виде которого предоставляются сведения.
Сведения о трудовой деятельности работника предоставляются единовременно. Необходимость подавать сведения повторно возникает только в случае исправления ранее предоставленных неточных данных.
Для создания электронных трудовых книжек подаются сведения — лично или через уполномоченного представителя:
- посредством копий документов, изготовленных путем сканирования;
- в оцифрованном виде — путем создания соответствующей электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в который добавляются сканированные копии документов, на основании которых создана запись.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью