Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля — Finance.ua
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Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля

Личные финансы
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Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля
Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 грн или на 1,5% до 4437,45 грн.
Об этом сообщает ПФУ.
По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 445,92 грн (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%.
При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.
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Размер пенсий распределяется следующим образом:
  • до 2000 грн — 0,66%;
  • от 2001 до 3000 грн — 42,83%;
  • от 3001 до 4000 грн — 20,28%;
  • от 4001 до 5000 грн — 11,07%;
  • от 5001 до 10000 грн — 18,50%;
  • более 10000 грн — 6,56%.
Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля
Распределение пенсионеров по виду пенсии:
  • по возрасту — 74,31%;
  • по инвалидности — 13,82%;
  • в случае потери кормильца — 5,83%;
  • за выслугу лет — 5,39%;
  • социальные пенсии — 0,62%;
  • пожизненное содержание судей — 0,03%.
Напомним, лицу, имеющему право на разные виды пенсий, может назначаться только один из этих видов пенсии по его выбору. Чтобы изменить вид пенсии, которую вы хотите получать, нужно подать соответствующее заявление и пакет документов. Детальнее об этом здесь.

Справка Finance.ua:

  • средний размер пенсии за первый квартал 2022 вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен;
  • на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров.
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По материалам:
Finance.ua
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