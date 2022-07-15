Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля — Finance.ua

Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля Сегодня 16:04 — Личные финансы

Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 июля

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 грн или на 1,5% до 4437,45 грн.

Об этом сообщает ПФУ

По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 445,92 грн (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%.

При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 грн — 0,66%;

от 2001 до 3000 грн — 42,83%;

от 3001 до 4000 грн — 20,28%;

от 4001 до 5000 грн — 11,07%;

от 5001 до 10000 грн — 18,50%;

более 10000 грн — 6,56%.

Распределение пенсионеров по виду пенсии:

по возрасту — 74,31%;

по инвалидности — 13,82%;

в случае потери кормильца — 5,83%;

за выслугу лет — 5,39%;

социальные пенсии — 0,62%;

пожизненное содержание судей — 0,03%.

Напомним, лицу, имеющему право на разные виды пенсий, может назначаться только один из этих видов пенсии по его выбору. Чтобы изменить вид пенсии, которую вы хотите получать, нужно подать соответствующее заявление и пакет документов. Детальнее об этом здесь.

Справка Finance.ua:

средний размер пенсии за первый квартал 2022 вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен;

на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров.

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