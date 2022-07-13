Как изменился рынок труда Украины с 2000 года: исследование — Finance.ua
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Как изменился рынок труда Украины с 2000 года: исследование

Личные финансы
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Как изменился рынок труда Украины с 2000 года: исследование
Как изменился рынок труда Украины с 2000 года: исследование
Первой онлайн-платформе по поиску работы в Украине robota.ua 13 июля исполнится 22 года, поэтому эксперты портала решили оглянуться назад и вспомнить, какие изменения претерпел за это время рынок труда нашей страны. Вот 8 фактов, показывающих, что поиск работы изменился до неузнаваемости.
Факт 1. Минимальная заработная плата в Украине выросла в 87 раз за 22 года
Она составляла 74 грн в 2000 году и 6 500 грн в 2022 году. А вообще, с момента, как в Украине ввели гривну в 1996 году, заработная плата увеличилась в 433 раза. Все начиналось с суммы минимальной зарплаты в размере 15 грн — согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 20.02.96 г. № 49/96-ВР.
Факт 2. За все время существования украинского рынка труда официальный уровень безработицы не превышал 14%.
Согласно официальным статистическим данным, 14% — самый высокий уровень безработицы, который был зафиксирован в 1996 году. После этого в среднем этот показатель составлял около 9%. Самый низкий уровень безработицы, а именно 6,9%, был зафиксирован в 2007 году.
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Факт 3. robota.ua — первый онлайн-ресурс для поиска работы в Украине
Это был маленький шаг для программистов-энтузиастов, высадившихся на безлюдное поле онлайн-рекрутинга в нашей стране 22 года назад. Но гигантский скачок для формирования рынка труда страны в целом. Символично, что за 30 лет до дня рождения robota.ua, в то же время, в июле Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны.
Факт 4. С появлением сайтов для поиска работы количество усилий по трудоустройству сократилось в десятки раз
Чтобы найти работу в 90-х, украинцы покупали газету и несколько дней прозванивали работодателей по номерам объявлений. Подводным камнем был риск встретить мошенников, потому что достоверность газетных вакансий никто, к сожалению, не проверял. Другой вариант — можно было стать на учет Службы занятости и долго ждать, пока для тебя появится какая-то вакансия.
В наши дни для успешного поиска достаточно зайти на специальные сайты.
Факт 5. Торговля — двигатель украинского рынка труда
И сегодня, и 20 лет назад больше всего вакансий — именно из сферы торговли.
2000-е:
Оптовая торговля 14%
Розничная торговля 12%
Производство 11%
Финансы и банки 7%
Административный персонал 6%
2020-е:
Розничная торговля 14%
Производство 12%
IT 11%
Транспорт и логистика 7%
HoReCa 6%
Факт 6. О необычных вакансиях тогда и сейчас
Работодатели иногда стремятся выделить свою вакансию среди других, оригинально ее назвав. Часто это связано с желанием уже в названии рассказать об особенностях и характере будущей работы. Это как лакмусовая бумажка потребностей общества, благодаря которой можно увидеть, какие приоритеты были десятки лет назад и каковы они сейчас.
Сегодня можно встретить очень разные объявления о работе: от узких — таких как Scrum master, Agile intern, специалист по нативной рекламе — до почти «шпионских» вроде тайного покупателя. Кто мог бы себе такое представить 20 лет назад?
  • Необычная вакансия в 2004 — мастер печати наклеек для CD и DVD дисков.
  • Необычная вакансия в 2022 — администратор клуба виртуальной реальности.
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Факт 7. Количество резюме за 20 лет выросло более чем в 200 раз
Когда в 2004 году метод поиска работы в онлайне стал обычным для украинцев, на платформе robota.ua было около 20 000 резюме. Сегодня этот показатель составляет 4,3 миллиона.
Факт 8. «Синие воротнички» — на пике популярности
10-20 лет назад ТОП-резюме возглавляли секретари, юристы, рекламисты, менеджеры и экономисты. Сегодня по количеству резюме больше всего продавцов-консультантов, водителей, барменов и кладовщиков.
Все течет, все меняется.
Факт 9. Война подкосила рынок труда. Но он, как и вся наша страна, продолжает борьбу
До 24 февраля на robota.ua было в среднем 100 000 актуальных вакансий каждый день. Война почти полностью остановила наем: в марте осталось всего 7% вакансий от показателей мирного времени.
Но рынок труда так просто не сдается и сейчас постепенно восстанавливается: имеем 30% вакансий от довоенных показателей, и еженедельно их количество продолжает расти.
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По материалам:
Finance.ua
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