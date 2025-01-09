Депозиты: конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки со ставками конкурентов — Finance.ua

Депозиты: конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки со ставками конкурентов
Максимальная процентная ставка на 3 месяца на начало января снизилась с 16,7% до 16,65% годовых, на 6 месяцев — возросла от 16,30% до 16,50% годовых, на 12 месяцев — выросла от 16,5% до 17% годовых. В этом месяце нижнюю планку для рассматриваемых депозитов на 3,6 и 12 месяцев мы сохранили на уровне 15% годовых.
Об этом говорится в нашей статье:
Наиболее привлекательные депозиты января 2025 года🏛️
Самая жесткая конкуренция заставляет банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов. В январе 2025 года самой популярной процентной ставкой на разные сроки в разных банках снова стало 15% годовых. Мы видим 8 предложений от разных банков с процентной ставкой 15% годовых: 4 депозита сроком на 3 месяца, один депозит сроком на 6 месяцев и 3 депозита сроком на 12 месяцев (смотрите таблицы).
Практически все банки (исключение составляют банки «Украинский капитал» и «Асвио Банк»), следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. При этом Радабанк дает +1% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке в случае оформления депозита не в отделении, а через интернет-банк.
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Возможность пополнения депозита из рассмотренных нами предлагают пять банков:
- Обанк;
- Львов Банк;
- Юнекс Банк;
- Кристаллбанк;
- monobank.
Поэтому рекомендуем обратить особое внимание на предложения этих банков. Депозиты от monobank можно пополнять не позднее трех месяцев до окончания. То есть депозит на 3 месяца пополнить нельзя, на 6 месяцев можно в течение первых трех месяцев, на 12 месяцев в течение первых девяти месяцев. Депозит от Львов Банк также нельзя пополнять последние три месяца. В то же время, общая сумма пополнений не может превышать 250 тыс. грн.
Несколько слов о лидерах рейтинга. В категории «Депозиты на 3 месяца» Банк Альянс, хоть и чуть-чуть снизил процентную ставку, сохранил лидерство.
В категории «Депозиты на 6 месяцев» во главу угла вышел Радабанк, который повысил процентную ставку от 16 до 16,5% годовых.
В категории Депозиты на 12 месяцев в январе 2025 года благодаря повышению процентной ставки от 16,5% до 17% лидером также стал Радабанк.
Предусматривая цикл повышения депозитных ставок, банки начинают подчеркивать более длинные депозиты (от года и более), предлагая именно за ними более высокие процентные ставки, чем по коротким вкладам.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч было на сумму более 600 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
- Напомним, весной 2022 года в Украине был принят закон о гарантиях для физлиц и ФЛП всей суммы вкладов во время войны. Через три месяца после окончания военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.
- По прогнозу директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут следующие.
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