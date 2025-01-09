Депозиты: конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки со ставками конкурентов — Finance.ua

Депозиты: конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки со ставками конкурентов Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Депозиты: конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки со ставками конкурентов

Максимальная процентная ставка на 3 месяца на начало января снизилась с 16,7% до 16,65% годовых, на 6 месяцев — возросла от 16,30% до 16,50% годовых, на 12 месяцев — выросла от 16,5% до 17% годовых. В этом месяце нижнюю планку для рассматриваемых депозитов на 3,6 и 12 месяцев мы сохранили на уровне 15% годовых.

Об этом говорится в нашей статье:

самой популярной процентной ставкой на разные сроки в разных банках снова стало 15% годовых. Мы видим 8 предложений от разных банков с процентной ставкой 15% годовых: 4 депозита сроком на 3 месяца, один депозит сроком на 6 месяцев и 3 депозита сроком на 12 месяцев (смотрите Самая жесткая конкуренция заставляет банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов. В январе 2025 годаставкой на разные сроки в разных банках снова сталоМы видим 8 предложений от разных банков с процентной ставкой 15% годовых: 4 депозита сроком на 3 месяца, один депозит сроком на 6 месяцев и 3 депозита сроком на 12 месяцев (смотрите таблицы ).

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Практически все банки (исключение составляют банки «Украинский капитал» и «Асвио Банк»), следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. При этом Радабанк дает +1% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке в случае оформления депозита не в отделении, а через интернет-банк.

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Возможность пополнения депозита из рассмотренных нами предлагают пять банков:

Обанк;

Львов Банк;

Юнекс Банк;

Кристаллбанк;

monobank.

Поэтому рекомендуем обратить особое внимание на предложения этих банков. Депозиты от monobank можно пополнять не позднее трех месяцев до окончания. То есть депозит на 3 месяца пополнить нельзя, на 6 месяцев можно в течение первых трех месяцев, на 12 месяцев в течение первых девяти месяцев. Депозит от Львов Банк также нельзя пополнять последние три месяца. В то же время, общая сумма пополнений не может превышать 250 тыс. грн.

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Несколько слов о лидерах рейтинга. В категории «Депозиты на 3 месяца» Банк Альянс, хоть и чуть-чуть снизил процентную ставку, сохранил лидерство.

В категории «Депозиты на 6 месяцев» во главу угла вышел Радабанк, который повысил процентную ставку от 16 до 16,5% годовых.

В категории Депозиты на 12 месяцев в январе 2025 года благодаря повышению процентной ставки от 16,5% до 17% лидером также стал Радабанк.

Предусматривая цикл повышения депозитных ставок, банки начинают подчеркивать более длинные депозиты (от года и более), предлагая именно за ними более высокие процентные ставки, чем по коротким вкладам.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч было на сумму более 600 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Напомним, весной 2022 года в Украине был принят закон о гарантиях для физлиц и ФЛП всей суммы вкладов во время войны. Через три месяца после окончания военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут следующие.

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