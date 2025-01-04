Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году — Finance.ua

Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году Сегодня 12:15 — Личные финансы

Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году, Фото: freepik

Начало года — прекрасная возможность улучшить свое финансовое положение и создать прочный фундамент для стабильного будущего.

Фонд гарантирования вкладов рассказал , какие привычки помогут улучшить материальное положение.

Что такое финансовые привычки

Финансовые привычки — это регулярные действия, помогающие создать финансовую устойчивость.

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Это эффективные привычки по составлению личного бюджета, ежемесячному отложению части дохода для формирования финансовой подушки безопасности, постоянному совершенствованию знаний по финансовой грамотности.

Как сформировать полезные финансовые привычки

Распределяйте доходы по правилу 50/30/20. По этому правилу 50% ваших доходов следует направить на базовые нужды, 30% на реализацию планов, а 20% - на сбережения и погашение долгов.

Автоматизируйте сбережения. Настройте автоматические переводы с помощью банковского онлайн приложения, например, регулярное списание средств на пополнение депозита или отдельный накопительный счет.

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Создайте фонд чрезвычайных ситуаций.

Отложите сумму, которая покроет один месяц ваших трат, а потом стремитесь накопить эквивалент трех месячных расходов.

Ответственное управление кредитами. Избегайте ситуаций, когда покрытие долговых обязательств составляет более 20% дохода.

Защищайте сбережения. Выбирайте только надежные финансовые учреждения.

Внедрите эти привычки уже сегодня, и вы будете готовы к любым вызовам.

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