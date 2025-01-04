Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году

Личные финансы
14
Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году
Какие новые финансовые привычки следует начать в новом году, Фото: freepik
Начало года — прекрасная возможность улучшить свое финансовое положение и создать прочный фундамент для стабильного будущего.
Фонд гарантирования вкладов рассказал, какие привычки помогут улучшить материальное положение.

Что такое финансовые привычки

Финансовые привычки — это регулярные действия, помогающие создать финансовую устойчивость.
Читайте также
Это эффективные привычки по составлению личного бюджета, ежемесячному отложению части дохода для формирования финансовой подушки безопасности, постоянному совершенствованию знаний по финансовой грамотности.

Как сформировать полезные финансовые привычки

Распределяйте доходы по правилу 50/30/20. По этому правилу 50% ваших доходов следует направить на базовые нужды, 30% на реализацию планов, а 20% - на сбережения и погашение долгов.
Автоматизируйте сбережения. Настройте автоматические переводы с помощью банковского онлайн приложения, например, регулярное списание средств на пополнение депозита или отдельный накопительный счет.
Читайте также
Создайте фонд чрезвычайных ситуаций.
Отложите сумму, которая покроет один месяц ваших трат, а потом стремитесь накопить эквивалент трех месячных расходов.
Ответственное управление кредитами. Избегайте ситуаций, когда покрытие долговых обязательств составляет более 20% дохода.
Защищайте сбережения. Выбирайте только надежные финансовые учреждения.
Внедрите эти привычки уже сегодня, и вы будете готовы к любым вызовам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.